Festeggia gli Xiaomi Days su eBay con questo Coupon!

Il mese di aprile è sempre un momento importante per gli appassionati di Xiaomi: il 6 aprile si festeggia il 14° compleanno del brand, l’occasione perfetta per una promozione davvero imperdibile. È il momento degli Xiaomi Days su eBay, con tantissimi sconti su smartphone e prodotti tech per la casa e l’uso quotidiano: la nuova campagna promozionale sarà attiva dal 2 al 17 aprile e vedrà come protagonisti telefoni, tablet, robot aspirapolvere, accessori e non solo. Approfitta dello sconto del 15% utilizzando il Coupon dedicato all’evento!

Gli Xiaomi Days arrivano su eBay in occasione del Fan Festival 2024: tante offerte imperdibili grazie al nuovo Coupon

X6 Pro – Crediti: POCO

Lo Xiaomi Fan Festival è il momento preferito degli appassionati del brand tech: si tratta di un periodo ricco di sconti ed occasioni imperdibili, come l’iniziativa targata eBay. Attivi fino al 17 aprile, gli Xiaomi Days vedono protagonista un nuovo Coupon eBay: il codice “XIAOMIDAYS24” permette di ottenere uno sconto del 15% su una vasta selezione di prodotti, con un risparmio massimo di 75€. Tuttavia il coupon può essere utilizzato fino a 4 volte per utente: sfruttandolo al massimo è possibile ottenere uno sconto complessivo di ben 300€! Per riscattare il buono basta aggiungere nel carrello uno o più prodotti idonei e procedere con il checkout; prima di effettuare il pagamento inserisci il codice nell’apposito spazio ed ottieni lo sconto. Ricordiamo che il nuovo Coupon eBay per gli Xiaomi Days è valido su una selezione di prodotti: dai un’occhiata alla pagina dedicata all’evento per scoprire tutte le occasioni! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Tra le offerte disponibili non mancano i migliori prodotti targati Xiaomi, Redmi e POCO. Tra questi trovi POCO X6 Pro 5G, il fiore all’occhiello del brand: si tratta di una soluzione al look fresco e giovanile (specialmente nella colorazione gialla, tipica di POCO), con uno schermo OLED da 6,67″ con refresh rate a 120 Hz (per un’esperienza visiva fluida e nitida) e un chipset Dimensity 8300-Ultra. La tripla fotocamera principale con sensore da 64 MP con OIS cattura immagini sorprendenti e dettagliate mentre con la capiente batteria da 5.000 mAh potrai goderti un utilizzo prolungato senza preoccuparti di rimanere senza energia. POCO X6 Pro 5G (12/512 GB) scende a 283,9€ (invece di 419,9€) mentre la versione da 8/256 GB è in promozione a 245,6€ (anziché 349€). Anche il modello POCO X6 5G è in sconto con il nuovo coupon, al prezzo di 207,4€ (invece di 329€) per la versione da 8/256 GB.

Pad 6 – Crediti: Xiaomi

Xiaomi Pad 6 è il compagno ideale per il lavoro e l’intrattenimento: il tablet di ultima generazione del brand offre un ampio pannello da 11″, un chipset Snapdragon 870 e una batteria da 8.840 mAh, per prestazioni elevate, tanta autonomia ed un’esperienza d’utilizzo sempre fluida e coinvolgente. Il prezzo? Solo 279,6€ (invece di 449,9€) per la variante da 8/256 GB mentre quella da 8/128 GB viene proposta a 254,1€ (anziché 399,9€).

Note 13 Pro 5G – Crediti: Redmi

Voglia di uno smartphone coi fiocchi? Redmi Note 13 Pro 5G batte tutti: connettività 5G ultra-veloce, un ampio schermo AMOLED da 6,67″ con risoluzione 1.5K, un processore Snapdragon 7s Gen 2, fotocamera da 200 MP con OIS e una batteria a lunga durata da 5.100 mAh. Tutto questo con un design elegante e funzionalità avanzate, in sconto a 292,4€ e 207,4€ (anziché 429,9€ e 329,9€), rispettivamente per la versione da 12/512 GB e da 8/256 GB.

Pad SE – Crediti: Redmi

Le occasioni continuano con Redmi Pad SE: il tablet economico diventa ancora più vantaggioso e scende a soli 156,4€ (anziché 269,9€) nella versione top da 8/256 GB. Anche la variante da 6/128 GB è in sconto: utilizzando il codice il prezzo scende a 147,9€ (invece di 219,9€). Se stai cercando un tablet perfetto per l’intrattenimento e la produttività, allora si tratta del dispositivo adatto, equipaggiato con un display da 11″ Full HD, mosso dallo Snapdragon 680 e dotato di una batteria da 8.000 mAh.

Note 12 Pro 4G – Crediti: Redmi

Hai bisogno di uno smartphone elegante e potente, con un occhio allo stile, senza troppi compromessi ed un prezzo accessibile? Redmi Note 12 Pro 4G è un dispositivo che non passa mai di moda, ora in sconto a 194,65€ (anziché 249,9€) con 8/256 GB di memorie, un display AMOLED da 6,67″, lo Snapdragon 732G, una fotocamera da 108 MP e 5.000 mAh con ricarica da 67W (bastano solo 46 minuti per una carica completa)!

La nostra panoramica si conclude con un valido alleato nelle pulizie di casa: il robot aspirapolvere Xiaomi Vacuum S10T è in offerta a 215€! Parliamo di una soluzione con funzione di lavapavimenti, una potenza di aspirazione da ben 8.000 PA, tanta batteria (5.200 mAh), una spazzola anti-groviglio (contro peli e capelli) e navigazione laser, per spostamenti sempre precisi ed efficienti.

Per scoprire tutti i prodotti in offerta, ecco la pagina della promo Xiaomi Days su eBay: non dimenticare di utilizzare il coupon “XIAOMIDAYS24” per ottenere uno sconto del 15%!

Contenuto realizzato in collaborazione con eBay.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le