GEEKOM Mini IT13 con i9 e 32 GB/2 TB: il mini PC top scende a 721€ su Amazon!

In fatto di mini PC c’è un brand che abbiamo citato in varie occasioni per il suo rapporto qualità/prezzo sempre vantaggioso. Anche se le offerte di Pasqua sono giunte al capolinea, questo non vuol dire che gli sconti sono finiti completamente: arriva un’ultima proposta per te che stai cercando un computer ultra-compatto che non teme rivali e con zero compromessi. L’occasione arriva da Amazon, con spedizione Prime: GEEKOM Mini IT13 è in offerta lampo con il 15% di sconto nella sua configurazione top con i9 e ben 32 GB/2 TB di memorie!

GEEKOM Mini IT13 è il mini PC top di gamma ad un prezzo super conveniente: risparmia con questa promo su Amazon

Crediti: GEEKOM

Il PC compatto GEEKOM Mini IT13 è stato anche protagonista della nostra recensione e in quell’occasione ci siamo fatti conquistare dalle sue performance, in un formato ridotto. Parliamo di un mini PC con un corpo metallico da 117 x 112 x 49,2 mm, con un’interfaccia completa a tutto tondo (2x USB 3.2 Gen 2, 1x mini jack da 3,5 mm, 2x HDMI 2.0, 2x USB 4, 1x USB 2.0), il supporto fino a 4 display e fino a risoluzione 8K. Il sistema di dissipazione GEEKCOOL si basa su una ventola silenziosa e ad alta efficienza. Insomma, abbiamo a che fare con un PC dalle dimensioni ridotte, progettato egregiamente e dotato di specifiche al top.

A muovere il tutto, infatti, troviamo il processore Intel Core i9-13900H di 13° generazione (14 core totali e fino a 5.40 Ghz di frequenza Turbo massima), accompagnato da 32 GB di RAM DDR4 e 2 TB di storage SSD, con grafica Iris Xe. Tra le altre caratteristiche di punta non manca la connettività WiFi 6E, per una connessione ad Internet stabile ed ultra veloce.

Crediti: GEEKOM

Il mini PC top di gamma GEEKOM Mini IT13 (nella versione con i9 e 32 GB/2 TB di memorie) è in offerta lampo su Amazon, al prezzo di 721€ (con uno sconto del 15% rispetto a quello di listino) e l’immancabile spedizione Prime! Approfitta ora di questa promozione: l’iniziativa è valida fino al prossimo 7 aprile o comunque fino ad esaurimento delle scorte disponibili. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

