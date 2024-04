Google dovrà distruggere miliardi di dati raccolti tramite modalità Incognito

La causa contro la modalità incognito di Google Chrome (“Brown v. Google”) sta finalmente volgendo al termine, con la compagnia di Mountain View che con tutta probabilità sarà costretta a distruggere oppure de-identificare miliardi di dati di navigazione privata raccolti impropriamente dal browser. La proposta di patteggiamento, infatti, richiede anche che tutti i dati raccolti da Google in modo illeciti vengano cancellati.

Una class action contro Google porterà alla distruzione di miliardi di dati raccolti impropriamente

Crediti: Canva

Un giudice federale dello stato della California nei prossimi giorni sarà chiamato ad approvare il patteggiamento per la causa “Brown v. Google” che imputa una raccolta illegale di dati di tracciamento da parte dell’azienda statunitense tramite la modalità incognito del browser Google Chrome. Il patteggiamento prevede che tutti i dati raccolti in modo illecito fino a dicembre 2023, che avrebbero un valore di circa 5 miliardi di dollari, vengano distrutti, cancellati oppure de-identificati.

“Questo patteggiamento garantisce reale responsabilità e trasparenza da parte del più grande raccoglitore di dati del mondo e segna un passo importante verso il miglioramento e il rispetto del nostro diritto alla privacy su Internet” hanno dichiarato i querelanti, mentre il portavoce di Google Jose Castaneda ha comunicato in una nota di essere lieto di aver risolto la causa che secondo l’azienda è sempre stata priva di fondamento.

“Siamo felici di eliminare i vecchi dati tecnici che non sono mai stati associati a un individuo e non sono mai stati utilizzati per alcuna forma di personalizzazione. Non associamo mai i dati agli utenti quando utilizzano la modalità di navigazione in incognito” ha aggiunto Castaneda.

