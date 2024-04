Il fornello a induzione Xiaomi non passa mai di moda: è smart e costa meno di 80€

Su Banggood torna in offerta un prodotto irrinunciabile per gli appassionati di Xiaomi, un valido alleato in cucina. Si tratta di Xiaomi Induction Cooker 2, la piastra a induzione potente e con funzioni smart, ora in promo con codice sconto: l’occasione perfetta per riscoprire uno dei gadget più apprezzati del brand cinese!

Codice sconto Xiaomi Induction Cooker 2: la piastra a induzione smart e potente, ora in offerta su Banggood

La seconda generazione della piastra a induzione del brand si presenta come una versione migliorata del primo capitolo: ne eredita il design e molteplici funzioni, andando ad apportare alcune modifiche laddove possibile. Xiaomi Induction Cooker 2 è dotata di una tecnologia di riscaldamento a doppia frequenza per un controllo preciso della temperatura, con oltre 100 modalità di cottura e 99 impostazioni di temperatura. La cottura avviene sempre con la massima stabilità e proprio grazie al funzionamento a doppia frequenza si evita la produzione di calore a intermittenza. Frontalmente è presente un pratico display OLED (minimale) che permette di visualizzare il livello di potenza e la modalità; il fornello a induzione offre una potenza massima fino a 2.100W. Grazie alla connettività NFC basta selezionare una ricetta tra quelle disponibili nell’app di Xiaomi e poi avvicinare il telefono alla piastra per impostare la modalità e la ricetta desiderate.

Il fornello a induzione smart Xiaomi Induction Cooker 2 torna in promozione su Banggood con doppio risparmio: il dispositivo è in offerta lampo, a cui si aggiunge anche il codice sconto.

