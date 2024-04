Telegram sfida WhatsApp con la nuova versione Business: tutte le novità

Per sfidare l’egemonia di WhatsApp nel settore lavorativo, Telegram in questi giorni ha lanciato ufficialmente la nuova versione Business che integra numerosi strumenti che renderanno più semplice la comunicazione con clienti ed utenti. Ogni account Telegram esistente, a partire da oggi, potrà essere trasformato in una versione Business con l’accesso alle funzioni aziendali.

Messaggi di benvenuto, risposte rapide e tanto altro per Telegram Business

Crediti: Telegram

Telegram Business integra una grande quantità di funzionalità interamente dedicate al settore aziendale, come per esempio l’introduzione degli orari di apertura e la posizione del negozio all’interno della biografia del profilo. Quello che gli utenti però troveranno più d’impatto saranno sicuramente i chatbot e le risposte rapide che potranno essere inviate come comandi. Di seguito la lista di tutte le novità.

Orari di apertura e posizione nella biografia del profilo

Pagina iniziale personalizzabile

Risposte rapide tramite comando “/”

Messaggio di benvenuto

Messaggio di assenza

Tag per organizzare le chat

Link alla chat

Chatbot per le attività

Se siete già in possesso di un account Telegram, potrete facilmente convertirlo in account Business tramite le impostazioni dell’applicazione ed iniziare ad utilizzare subito le funzionalità aziendali.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le