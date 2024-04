Touroll J1 & U1 sono le nuove serie di e-bike per gli amanti dell’avventura, a partire da 499€

I saldi tech di primavera Geekmall sono terminati, ma questo non vuol dire che non ci sono altre occasioni per risparmiare. L’arrivo della bella stagione segna anche il debutto delle nuove serie di e-bike Touroll J1 & U1, con ben quattro modelli dedicati agli utenti amanti dell’avventura ed appassionati di gite fuori porta: andiamo a scoprire tutte le novità delle bici elettriche J1 e U1, subito in offerta lancio (con coupon e spedizione dall’Europa).

Geekmall presenta Touroll J1 & U1, le nuove serie di e-bike per gli utenti più sportivi e gli amanti delle gite fuori porta

J1 ST – Crediti: Touroll

La promozione di Geekmall dedicata alle nuove e-bike durerà fino al 16 aprile: durante questo periodo è possibile approfittare di un doppio sconto. I modelli, infatti, sono disponibili in offerta lampo ma basta utilizzare il codice che trovate nei box a fine articolo per ottenere un ulteriore sconto sul prezzo finale. Ed ora bando alle ciance e andiamo a scoprire tutti i dettagli dei nuovi modelli Touroll.

J1 ST – Crediti: Touroll

Il punto di partenza non può che essere la serie J1: si tratta di bici elettriche da trekking adatte a spostamenti in città e su strade leggermente più ostiche (ma senza eccedere). Touroll J1 e J1 ST montano un motore brushless da 250W ed sono alimentate da una batteria da 561,6 Wh, per un’autonomia massima di ben 100 km in modalità assistita. Gli pneumatici da 27,5 x 2,1″ offrono aderenza e stabilità su una varietà di strade e una guida fluida anche su superfici irregolari. Non mancano un cambio Shimano a 7 velocità, la funzione Cruise Control, freni a disco, sospensioni con sistema di bloccaggio ed un pratico display LCD. La luce LED certificata StVZO restituisce un fascio luminoso in grado di migliorare notevolmente la visibilità sulla strada, senza abbagliare. Completano il quadro un portapacchi posteriore e la possibilità di regolare l’angolo e l’altezza del manubrio.

U1 – Crediti: Touroll

La famiglia Touroll U1 comprende sempre due modelli e le differenze riguardano le dimensioni degli pneumatici. In questo caso cambiamo genere con una coppia di mountain bike elettriche, perfette per un utilizzo in città ma che si trovano molto più a loro agio su strade difficili. Entrambe le bici sono dotate di un motore da 250W e una batteria da 13 Ah, per un’autonomia intorno ai 65 km in modalità assistita. I due veicoli montano pneumatici CST da 29 x 2,5″ e da 26 x 2,1″, in entrambi i casi adatti a qualsiasi tipologia di strade. Non manca un cambio Shimano a 21 velocità, per spostamenti fluidi che vanno incontro a qualsiasi esigenza, così come un sistema di frenata comprensivo di freni elettronici e freni a doppio disco, per la massima reattività. Ovviamente è presente anche un sistema di sospensioni, per la massima comodità e sicurezza in ogni situazione. Come per i modelli precedenti abbiamo un faro LED certificato StVZO.

Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

N.B. – quando acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le