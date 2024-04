Apple rivoluzionerà iOS per accontentare l’UE? Dubbi sulle app di sistema

La battaglia tra Unione Europea ed Apple non accenna minimante a placarsi: l’entrata in vigore del DMA ha visto la compagnia statunitense nuovamente sotto la lente d’ingrandimento a causa di alcune politiche che proprio non sono state digerite dai legislatori, ma la strada per l’adeguamento completo sembra essere ancora tortuosa. Nelle ultime ore, infatti, sono emersi nuovi dettagli che puntano all’offrire agli utenti la possibilità di rimuovere le app predefinite di iOS come Foto.

Per permettere la rimozione dell’app Foto, Apple potrebbe dover riscrivere interamente iOS

Crediti: Apple

La scorsa settimana, il capo dell’antitrust europeo Margrethe Vestager ha suggerito che “i gatekeeper hanno l’obbligo di abilitare la disinstallazione facilitata delle app predefinite” ed Apple al momento non permette tale funzione agli utenti di iOS. La notizia era passata un po’ in sordina, ma i dubbi sono più che leciti: la compagnia della mela dovrà completamente riscrivere il suo sistema operativo per rimanere operativa nei confini europei?

Disinstallare le app di sistema, infatti, non sembra neanche lontanamente possibile su iOS, men che meno per l’app Foto che è legata a doppia mandata a quella della Fotocamera. Una modifica del genere comporterebbe un lavoro enorme da parte degli sviluppatori, che dovrebbero andare a riscrivere le basi del sistema operativo.

L’alternativa, per Apple, potrebbe essere quella di smettere di vendere iPhone in Europa: una multa per la contravvenzione al DMA, infatti, può arrivare fino al 10% degli introiti globali di una compagnia, mentre le vendite di iPhone in Europa rappresentano soltanto il 7% del totale dei dispositivi venduti. Un’uscita di scena, quindi, sarebbe addirittura più economica.

