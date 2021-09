Arriva Xiaomi Mi Induction Cooker 2: la piastra a induzione smart si rinnova

A distanza di alcune settimane dal lancio del suo piano cottura smart ultra-sottile, la casa di Lei Jun torna in cucina con una soluzione simile, rinnovando la sua storica piastra a induzione: arriva Xiaomi Mi Induction Cooker 2, caratterizzato da un design essenzialmente invariato ma che nasconde alcune novità al suo interno (ad un prezzo super).

Xiaomi Mi Induction Cooker 2: tutto su caratteristiche e prezzo

Sul fronte tecnico e dello stile, Xiaomi Mi Induction Cooker 2 non introduce grandi novità: abbiamo un look identico e ancora una volta ci troviamo alle prese con una piastra ad induzione caratterizzata da una tecnologia di riscaldamento a doppia frequenza, con una potenza totale pari a 2100W. Il dispositivo è in grado di offrire fino a 99 impostazioni di temperatura, per una cottura perfetta. Il piccolo display LED frontale ci permette di conoscere sempre il livello di potenza.

Tra le novità interne abbiamo un rinnovato sistema per il riconoscimento ed il controllo della temperatura: in questo modo sarà possibile regolarla in modo ancora più preciso. Altra aggiunta gradita è il supporto alla connettività NFC, che permette di avviare un tipo di cottura semplicemente avvicinando lo smartphone al dispositivo. Ovviamente si tratta di una soluzione smart, in grado di interfacciarsi con il telefono tramite l'app di Xiaomi Home.

La nuova piastra a induzione Xiaomi Mi Induction Cooker 2 ha debuttato in patria a circa 39€ al cambio, ossia 299 yuan. Al momento non ci sono dettagli in merito all'arrivo in Europa, ma visto che il primo capitolo è disponibile anche in Italia (anche sul sito ufficiale) non sembra così improbabile vederlo anche da noi. Nel frattempo, se siete interessati al risparmio vi segnaliamo che il precedente Mi Induction Cooker è disponibile in offerta su eBay ad un prezzo goloso (se non visualizzate il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock).

