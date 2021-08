Il piano cottura portatile a induzione di Xiaomi è smart, leggero… ed economico!

Quando si tratta di prodotti per la cucina la compagnia cinese tira spesso fuori dal cilindro soluzioni interessanti ed utili. Anche a questo giro Xiaomi ha colpito nel segno con Mijia Ultra-thin Induction Cooker, un pratico piano cottura portatile a induzione, con tanto di funzionalità smart. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo prodotto, insieme al prezzo di vendita.

Xiaomi Mijia Ultra-thin Induction Cooker: tutto sul piano cottura portatile a induzione

Il nuovo Xiaomi Mijia Ultra-thin Induction Cooker misura 350 x 280 x 23 mm e si presenta come una soluzione leggera e maneggevole. Ciò si traduce in un piano cottura a induzione portatile e facile da riporre quando non utilizzato, ma anche in un accessorio irrinunciabile in viaggio. Rispetto alla generazione precedente ci troviamo alle prese con un accessorio davvero irrinunciabile, per peso e spessore. Il dispositivo ha una potenza di 2.100W ed un sistema di riscaldamento intelligente, in grado di gestire in modo ottimale sia il raggiungimento della temperatura desiderata che il mantenimento della stessa.

Il piano cottura a induzione portatile di Xiaomi è dotato di un pratico display OLED, utile per visualizzare i parametri del prodotto ed impostare le varie modalità (segnaliamo che sono presenti ben 99 livelli di temperatura). Presente all'appello il supporto NFC, utile per sincronizzare il dispositivo con il proprio smartphone (e l'app di Xiaomi). In questo modo sarà possibile accedere a tante ricette, per tipi di cottura differenti; a proposito di questo aspetto, il piano integra anche un sistema a bassa potenza da 100W, utile per stufati ed altri cibi che richiedono una cottura a bassa temperatura per un lungo periodo di tempo.

Come al solito quando si parla di prodotti Xiaomi, il prezzo del nuovo piano cottura portatile a induzione è abbastanza accessibile: Mijia Ultra-thin Induction Cooker viene proposto in patria a circa 67€ al cambio, ossia 499 yuan.

