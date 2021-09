Realme V21 5G passa dal TENAA con immagini e specifiche

La serie V sta per arricchirsi con una nuova aggiunta, almeno secondo quanto rivelato da un noto leaker cinese: il dispositivo in questione è già apparso sul portate del TENAA con tanto di immagini e specifiche tecniche. Andiamo a scoprire tutti i dettagli del futuro Realme V21 5G, prossimo mid-range in arrivo nel mercato cinese.

Realme V21 5G: tutto quello che sappiamo

Partiamo subito col dire che lo smartphone in questione presenta un look molto simile a quello del modello V11 (lanciato a febbraio di quest'anno, lo vedete nell'immagine in alto) e non sembra poi così irreale ipotizzare che si tratti del suo successore. Il dispositivo è spuntato sul portale del TENAA con la sigla RMX3125 e secondo un insider sarebbe in dirittura d'arrivo in Cina con il nome commerciale di Realme V21 5G.

In base a quanto riportato dall'ente certificativo cinese, il dispositivo adotta un display LCD da 6.52″ di diagonale, con risoluzione HD+. Illuminando l'immagine sembra farsi più chiaro il notch a goccia, all'interno del quale troviamo una selfie camera da 8 MP. Per il retro si parla di una Dual Camera da 13 + 2 MP. In termini di design e misure, il portate del TENAA riporta un peso di 189 grammi ed uno spessore di 8.4 mm, con un lettore d'impronte digitali montato di lato.

Mancano dettagli sul chipset, ma avremo 4/6/8 GB di RAM e 64/128/256 GB di RAM. La batteria è un'unità da 5.000 mAh mentre lato software troviamo Android 11 e Realme UI 2.0.

Comunque è chiara la natura low budget del dispositivo, quindi ci aspettiamo una cifra contenuta (intorno ai 180€ al cambio, come per il predecessore); per il lancio restiamo in attesa di ulteriori novità.

