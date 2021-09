Honor rinnova il suo store e lancia il Back to School 2021

Dopo un tempo di assestamento, Honor è pronta a tornare in grande stile in Italia e lo fa rinnovando il proprio store. E per festeggiarlo, inaugura il suo Back to School 2021 con tanti prodotti Honor in offerta tra notebook, smartwatch, auricolari TWS e smartband.

Honor Back to School 2021: ecco la selezione di prodotti in offerta

Honor riparte con il suo store proprio da uno dei prodotti che definiremmo di punta del brand nel nostro paese, cioè il notebook MagicBook Pro, con CPU AMD Ryzen 4000, 16 GB RAM e 512 GB di storage che riesce a soddisfare gran parte delle esigenze dell'utenza. Il suo prezzo in offerta è di 749.9€ invece che 899.9€. Lo trovate a questo link.

Se invece necessitate di un'alleata per la vostra quotidianità senza però dover scegliere uno smartwatch più grande, allora potete affidarvi alla Honor Band 6, con il suo ampio display AMOLED e con tante funzionalità che vi spieghiamo nella recensione. La trovate al prezzo di 49.9€ a questo link.

Se chiedete invece al contrario uno smartwatch, gli Honor MagicWatch 2, in entrambe le versioni, sono anch'essi in offerta. Con la loro importante autonomia e la possibilità di monitoraggio SpO2. Li trovate nella colorazione Black sia 42 mm che 46 mm nella colorazione Black a 129.9€ e nella colorazione Gold a 139.9€. Inoltre, potete consultare la recensione.

Se vi serve un accessorio perfetto per la musica mentre andate a scuola o sui mezzi, degli auricolari TWS come Honor Earbuds 2 Lite, dotati di ANC e modalità Aware e che sono ora in offerta a 79.9€ a questo link. Se volete saperne di più, vi lasciamo la recensione. Infine, se siete degli sportivi, potrebbero interessarvi gli auricolari Honor Sport Bluetooth Earphone, con conformazione semi in-ear sempre comoda per poter fare sport e con riduzione del rumore e cavo anti-groviglio. Li trovate al prezzo di 69.9€ a questo link.

La promozione è valida fino al prossimo 15 settembre 2021.

