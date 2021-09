Recensione Arylic A30+ e S10: la nuova frontiera della MULTIMEDIALITÀ!

Non sono un audiofilo, sia chiaro, ma sono amante della buona musica, ascoltata con i giusti strumenti ma senza scendere troppo nel tecnico o nel professionale, perchè quello del suono è un ambiente estremamente costoso per i perfezionisti e per i veri audiofili.

Ho avuto la fortuna di provare questi due prodotti di Arylic, l'S10 e l'A30+ che si inseriscono in due fasce di mercato diverse visto il loro prezzo, ma che offrono anche prestazioni e possibilità diverse. Oggi li proviamo insieme, e soprattutto li confrontiamo, per capire a chi è dedicato l'uno anzichè l'altro e viceversa,

Design e Materiali

Parto dall'aspetto prettamente estetico, e vi posso dire che la differenza nei due modelli è già piuttosto evidente. Le dimensioni sono contenute su ambo i modelli; l'S10 è praticamente tascabile, sta nel palmo di una mano e pesa poche centinaia di grammi grazie al corpo interamente realizzato in plastica.

L'A30+, invece, è un prodotto diverso un po' più professionale e con una carrozzeria che si divide tra plastica e alluminio, tra l'altro con delle belle finiture opache che si adattano alla perfezione ad un salotto moderno.

L'altro aspetto estetico che salta subito all'occhio è relativo la presenza delle antenne sul modello A30+; l'azienda, infatti, ha deciso di potenziare la ricezione sia del Wi-Fi che del Bluetooth 5.0 con due antenne esterne, e devo dire che la differenza anche nell'uso pratico si vede.

Entrambi possiedono un lato frontale piuttosto semplice; mentre S10 è dotato di led luminosi che si accedono a seconda della sorgente audio attiva, l'A30+ mostra solamente un led luminoso che indica lo stati di accensione del dispositivo stesso.

A livello di ingressi i due dispositivi sono simili, ma portano una differenza sostanziale.

Arylic S10:

Pulsante Reset;

RJ45 per la connessione ad internet via cavo;

Porta USB per lo stream tramite chiavetta

Aux IN – OUT

Micro USB per l'alimentazione

Arylic A30+:

Due ingressi per antenne, una Wi-Fi ed una BT

Pulsante Reset

RJ45 per la connessione ad internet via cavo;

Porta USB per lo stream tramite chiavetta

Micro USB per il collegamento del dispositivo ad un PC Windows

Aux IN

Morsettiera per il collegamento di altoparlanti passivi, la grandissima differenza sostanziale con il modello S10

Ingresso 18V/4A per l'alimentazione

Dunque la differenza più grande tra i due modelli sta nel fatto che l'S10 è in sostanza un preamplificatore in grado di sfruttare solamente speaker attivi, oppure il collegamento diretto tramite l'AUX ad un amplificatore esterno. A30+, diversamente, è un amplificatore wireless a tutti gli effetti, e devo dire che confrontandolo anche con un tradizionale amplificatore Yamaha ed un AMC in mio possesso, i risultati sono davvero stupefacenti.

Funzionalità

Le funzionalità di cui entrambi dispongono sono innumerevoli, davvero. Qui non ci sono differenze tra i due modelli che stiamo analizzando, in quanto sostanzialmente sfruttano la stessa app su smartphone e, quindi, le compatibilità con i servizi terzi sono tantissime, a partire da Spotify fino a TuneIN Radio e tantissimi altri.

Logicamente gli scenari di utilizzo sono anche tantissimi altri e prescindono dai vari servizi digitali, ma questi sono i classici avviabili solo tramite l'app. È inutile precisare che qui c'è piena compatibilità dello stream tramite Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, oltre che via CAVO tramite USB e Jack da 3.5mm, ma d'altronde la sua funzione è questa quindi non ci sarebbe tantissimo da dire.

Con il modello più economico S10 ho notato un ritardo di circa 3 secondi nella riproduzione dell'audio tramite AirPlay con il mio Macbook, mentre il problema risulta essere totalmente assente nel modello A30+.

Qualità del Suono

Devo dire la verità, ci sono rimasto di sasso quando ho ascoltato l'audio proveniente dall'Arylic A30+ collegato al mio impianto Bose Acoustimass 5 Series III, collegato attualmente ad un amplificatore Yamaha professionale, con cui ho potuto notare una differenza davvero minima, ma prettamente a livello qualitativo (con volume davvero molto alto) sulle frequenze medio/alte: mostruosamente buona.

Il livello di dettagli è più che soddisfacente e, per utenti non audiofili, probabilmente è uno dei migliori acquisti che si possano valutare, anche solamente come amplificatore sfruttando il 10% delle funzioni, garantito. Logicamente con l'aggiunta delle funzioni smart diventa un must in alcune circostanze, tanto che ho valutato personalmente l'acquisto di un' unità per il mio piccolo studio.

I canali audio a disposizione sono 2x35W@4Ω e 2x18W@8Ω, il decoding dell'audio è fino a 24Bit/192kHz e la qualità 44.1khz/16bits; certamente non valori paragonabili ad un amplificatore di fascia alta o comunque professionale, ma i risultati sono sufficientemente buoni per un pubblico piuttosto ampio.

Con il modello S10, invece, il discorso rimane sempre positivo ma non entusiasmante quanto il modello più professionale; qui la qualità è buona, ed è adatta, magari, per l'utilizzo in qualche piccolo centro estetico, uffici con più stanze o scenari simili, dove si ricerca una musica di sottofondo (magari diversa a seconda degli ambienti ma gestibile tramite un'unica sorgente con lo smartphone) piacevole senza andare alla ricerca del dettaglio nell'equalizzazione sonora.

Nella confezione di entrambi i prodotti, inoltre, è presente un piccolo telecomando funzionante con due batterie AAA, che ci consente di accendere il dispositivo, regolare l'equalizzazione (monitorabile anche tramite l'app su smartphone), spostarci tra le varie sorgente e poco altro.

App su Smartphone

Entrambi i dispositivi vengono gestiti tramite la medesima app, 4Stream, presente sia su App Store che su Play Store, praticamente identica. L'app, a dir la verità, è molto basilare e semplice nell'interfaccia e nelle possibilità di personalizzazione, ma nel complesso funziona bene e non crea problemi nell'utilizzo, rendendo accessibile a tutti le procedure di configurazione (praticamente istantanee se si collega il dispositivo alla stessa rete Wi-Fi dello smartphone) e miglioramento.

Sono presenti decine di servizi tra quelli compatibili, a partire da Spotify, fino a Napster, Tidal, e anche alcune WebRadio italiane tra cui RTL 102.5 e Kiss Kiss. La qualità dello stream è eccellente, soprattutto delle web radio da cui mi sarei aspettato una qualità notevolmente inferiore (come spesso accade in alcuni browser web tradizionali). Logicamente l'app funziona in background e non è necessaria mantenerla aperta per poter usare i vari servizi.

Tramite l'app, inoltre, è possibile configurare più dispositivi sulla stessa rete; tale funzionalità risulta utile, ad esempio, quando si installano un paio di dispositivi in due stanze diverse, e si intende riprodurre due brani musicali differenti pilotando il tutto tramite un solo smartphone.

Inoltre va menzionata la possibilità di riprodurre brani direttamente dal nostro NAS tramite tecnologia UPnP con piena compatibilità dei brani in formato FLAC/MP3/AAC/AAC+/ALAC/APE/WAV.

Considerazioni e Prezzo

In sostanza si tratta di due ottimi prodotti ideali in ambiente office e domestico per poter gestire, magari, una filodiffusione o un semplice impianto casalingo; i prezzi di vendita ufficiali di S10 e A30+ sono rispettivamente di 80 e 139 dollari, poco meno di 70 e 120 euro al cambio attuale.

Scegliere il modello da consigliarvi, in sostanza, dipende solo da un fattore primario: la necessità di collegare speaker passivi al vostro amplificatore vi costringe ad acquistare il modello superiore A30+ che, per forza di cose, possiede una serie di peculiarità in più, tra cui un DAC più potente ed una capacità di decoding migliore.

In alternativa se cercate uno streamer multimediale multi stanza, il bundle da due S10 è senza dubbio la scelta più giusta.

