Realme V11 5G ufficiale: nuovo low-cost con Dimensity 700

Sapevamo che Realme stesse preparando un nuovo smartphone economico con supporto al 5G ed eccolo qua: è stato annunciato ufficialmente Realme V11 5G. La società ha già conquistato lo scettro di smartphone 5G meno costoso di sempre con Realme V3. Questo V11 non è così tanto economico, ma rientra comunque nella fascia 5G sotto ai 200€, grazie all'utilizzo di uno degli ultimi chipset MediaTek.

Realme V11 5G ufficiale: un nuovo esponente per la fascia low-cost 5G

Disponibile nelle colorazioni Vibrant Blue e Quiet Grey, Realme V11 utilizza uno schermo LCD con notch a goccia da 6,52″ HD+ in 20:9, accompagnato da un sensore ID laterale. Sotto al cofano c'è un chipset MediaTek Dimensity 700, SoC a 7 nm con CPU octa-core a 2,2 GHz e GPU Mali-G57. Per le memorie abbiamo 4/6 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile con microSD, mentre la batteria è una 5.000 mAh con ricarica 18W. Sul retro c'è quella che potrebbe sembrare una tripla fotocamera ma è una dual camera da 13+2 MP. Davanti, invece, c'è un sensore singolo da 8 MP con supporto al riconoscimento facciale.

Scheda tecnica

Display LCD da 6,52″ HD+ (1600 x 720 pixel) in 20:9 con densità di 269 PPI

(1600 x 720 pixel) in 20:9 con densità di 269 PPI dimensioni di 164 x 75,7 x 8,4 mm per 186 g

SoC MediaTek Dimensity 700

CPU octa-core (4 x 2,2 GHz A76 + 4 x 2,0 GHz A55)

GUP ARM Mali-G57 MC2

4/6 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128 GB di storage espandibile via microSD

di storage espandibile via lettore d'impronte laterale

dual camera posteriore da 13+2 MP f/2.2-2.4

f/2.2-2.4 selfie camera da 8 MP f/2.0

f/2.0 supporto dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/QZSS/Galileo, NFC, mini-jack, Radio FM

batteria da 5.000 mAh con ricarica 18W

con ricarica 18W sistema operativo Android 11 con Realme UI

Realme V11 5G – Prezzo e data d'uscita

Realme V5 sarà disponibile in Asia al prezzo di circa 154€ (1.199 yuan) per la variante da 4/128 GB, salendo a circa 180€ (1.399 yuan) per quella da 6/128 GB.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu