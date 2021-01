Realme prepara lo smartphone 5G meno costoso di sempre

Quando pensiamo allo standard 5G, Realme è uno dei nomi più attivi, a conferma dell'enorme spinta che il mercato cinese sta dando a quello occidentale. Se fino a pochi mesi fa il 5G era a titolo esclusivo dei top di gamma attorno ai 1000€, con Realme (e non solo) abbiamo assistito ad un abbassamento notevole del costo di ingresso. Basti pensare che lo scettro di smartphone 5G meno costoso al mondo è stato ottenuto per due volte di seguito proprio da Realme. Prima con Realme V3 sotto i 150€ e poi con Realme Q2i sotto i 130€.

Realme e MediaTek, un matrimonio che porterà il 5G per tutte le tasche

Ancora non sappiamo bene come si chiamerà questo smartphone, ma è vociferato che Realme adopererà il MediaTek Dimensity 700 per raggiungere questo traguardo. Giusto qualche ora fa la “cugina” OPPO ha presentato OPPO A55 con questo chipset, per quanto destinato ad una fascia di prezzo superiore. Secondo le specifiche rivelate dal leaker Digital Chat Station, lo smartphone sarà dotato di uno schermo LCD con notch a goccia, una fotocamera posteriore con forma quadrata ed una batteria attorno ai 5.000 mAh.

Se sarà ancora più economico di Q2i, verosimilmente il prezzo a cui potrebbe essere proposto dovrebbe essere di 899 yuan, pari a circa 115€. Chiaramente ciò farà riferimento al mercato asiatico, ma è innegabile che il 2021 sarà un anno in cui il 5G prenderà sempre più forza.

