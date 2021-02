Xiaomi prepara un nuovo caricabatterie GaN, forse per Mi 11 Pro

Insieme al suo ultimo top di gamma, la casa di Lei Jun ha lanciato anche un pratico caricatore GaN da 55W, che è andato ad aggiungersi alla precedente soluzione da 65W. A quanto pare Xiaomi non ha ancora esaurito le sue cartucce: una recente certificazione fa riferimento ad un nuovo caricabatterie GaN da ben 67W, una soluzione che potrebbe accompagnare il debutto del prossimo Mi 11 Pro.

Xiaomi è al lavoro su un nuovo caricabatterie GaN da 67W: accompagnerà il lancio di Mi 11 Pro?

Stando alle parole del noto leaker DigitalChatStation, la ricarica da 67W rappresenterà il nuovo standard della fascia alta di Xiaomi. Di conseguenza è lecito ipotizzare che questa novità possa trovare spazio a bordo del futuro Mi 11 Pro. Al momento non si parla ancora della tecnologia di ricarica del super flagship: potremmo ipotizzare che i 67W siano in dirittura d'arrivo per la versione Pro mentre il presunto Mi 11 Ultra potrebbe avere dalla sua la ricarica da 120W come il precedente modello Ultra (recensito qui).

Ovviamente si tratta solo di ipotesi e per ora non è dato di sapere quale sarà il primo smartphone di Xiaomi con ricarica da 67W. Nel frattempo l'unica certezza è rappresentata dalla certificazione TUV, che dimostra l'esistenza di un caricabatterie GaN con questa potenza.

