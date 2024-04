Google prepara un Pixel Tablet senza dock, ma con tanti accessori: svelati i prezzi

Quasi un anno fa Google lanciava sul mercato il suo primo Pixel Tablet, con un dock che trasformava il dispositivo in un pratico smart display. Nonostante i leak suggerissero che al tablet sarebbero stati associati diversi accessori realizzati direttamente da Big G, la compagnia statunitense non li ha mai effettivamente lanciati sul mercato. Le cose, tuttavia, potrebbero cambiare già nei prossimi giorno con un rilancio del dispositivo, stando alle ultime indiscrezioni.

Google vuole rilanciare Pixel Tablet, ma questa volta senza il dock

Il noto insider MysteryLupin con un post su Twitter/X, infatti, ha suggerito che Apple abbia ritardato la presentazione dei nuovi iPad proprio per “infastidire” il rilancio di Google Pixel Tablet, che questa volta dovrebbe arrivare sul mercato senza il dock che lo trasforma in smart display, ma con diversi accessori al seguito.

Il nuovo Pixel Tablet (che non sarà Pixel Tablet 2, ma la stessa identica versione dello scorso anno) verrà probabilmente proposto in due diverse colorazioni, Hazel e Porcelain, ad un prezzo superiore ai 600€ in Europa (Italia inclusa). Attualmente il dispositivo di Google viene proposto solo in alcuni paesi tramite lo store ufficiale ad un prezzo di partenza di 679€.

Per gli accessori, invece, si preannunciano prezzi piuttosto salati: secondo l’insider, infatti, il costo della tastiera bluetooth e della penna digitale si avvicinerà ai 100€ ciascuno. Per scoprire maggiori dettagli sul rilancio di Pixel Tablet, a quanto pare, dovremo attendere almeno il 10 maggio 2024, quando secondo l’insider Google annuncerà l’arrivo in nuovi paesi del tablet.

