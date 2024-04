Nuovo evento Apple a maggio: gli iPad di nuova generazione stanno arrivando

Il tanto atteso momento della presentazione dei nuovi iPad sembra essere davvero dietro l’angolo, con Apple che ha annunciato ufficialmente la data del prossimo evento. Come ampiamente previsto da leak e insider, il nuovo evento si terrà durante la seconda settimana di maggio e, stando anche all’illustrazione allegata all’invito per la stampa, si parlerà quasi sicuramente dei nuovi tablet della compagnia.

“Let Loose”: i nuovi iPad Air e iPad Pro arrivano a maggio

Crediti: Apple

Adesso è ufficiale, Apple terrà il suo prossimo evento il 7 maggio 2024, alle ore 16.00 (ora italiana). I protagonisti della kermesse dedicata alla stampa saranno, come si può evidenziare anche dall’illustrazione allegata all’invito, gli iPad di nuova generazione e i suoi eventuali accessori. I rumor, infatti, suggeriscono che sul palco dell’evento (che verrà trasmesso anche in streaming), saranno presentati i nuovi iPad Pro e iPad Air.

Oltre agli iPad Pro con schermo OLED e agli iPad Air che potrebbero guadagnare una nuova dimensione, Apple sembrerebbe essere in procinto di lanciare anche una nuova Apple Pencil ed una Magic Keyboard totalmente ridisegnata con struttura in alluminio e un trackpad più largo. Non ci resta quindi che attendere ancora pochi giorni per scoprire le novità della compagnia di Cupertino.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le