Apple Pencil 3 in arrivo: avrà una novità “magica” per disegnare?

Sono praticamente tre anni che si vocifera la sua introduzione, e adesso il debutto della Apple Pencil 3 si starebbe avvicinando. Lo scopriamo grazie alle indiscrezioni pubblicate dal leaker MajinBu e da indizi “rilasciati” dalla stessa Apple, che si starebbe apprestando a presentare la terza generazione dello stylus che accompagna la sua famiglia di iPad.

Ecco quali sarebbero le nuove caratteristiche della prossima Apple Pencil 3

Based on what my source reported

the new Apple Pencil 3 will come with interchangeable magnetic tips



La novità principale della Apple Pencil 3 sarebbero le punte magnetiche intercambiabili, che rispetto a quelle degli attuali stylus potrebbero venire sostituite all’evenienza e non soltanto in caso di usura o danneggiamento. Le opzioni disponibili sarebbero tre: per disegno, disegno tecnico e pittura, e dovrebbero cambiare nella lunghezza, nello spessore e nei materiali della punta.

C’è poi un’altra indiscrezione, questa volta riferita a un brevetto depositato dall’azienda in cui c’è una Apple Pencil in grado di captare colori e trame dal mondo reale. Immaginate di prendere il pennino, poggiarlo su una superfice ruvida e gialla e poter automaticamente replicare i due aspetti nell’app di disegno.

Esistono già dei pennini con questa tecnologia in commercio, ma averla su iPad la porterebbe a una più ampia platea. Ciò sarebbe possibile grazie all’inserimento di un sensore di colore, mentre rilevatore ed emettitore di luce si occuperebbero di rilevare la texture in base come come l’illuminazione reagisce alla superficie; inoltre, sensori ottici potrebbero misurare quanto è riflettente per fornire informazioni più accurate sul colore.

Scavando all’interno del codice sorgente di iPadOS 17.5 Beta è stata individuata un’altra papabile novità, ovvero l’introduzione della possibilità di premere la punta dello stylus per aprire scorciatoie, per esempio inserire testo, adesivi, firme e forme varie, una funzione in più rispetto al solo doppio tap presente sul modello odierno.

Non c’è ancora una data ufficiale, ma visto che i nuovi iPad dovrebbero essere lanciati fra non molto, è plausibile che Apple sfrutti l’occasione per presentare la nuova Apple Pencil 3 così come la nuova Magic Keyboard.

