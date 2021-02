Teclast punta in alto sul mercato dei notebook, con la serie T.Bolt | Leak

Abbiamo perso quasi il conto di quanti dispositivi Teclast sono passati dalla nostra redazione in questi anni, e di quanti ancora ne passeranno. Non solo tablet ma anche, e soprattutto, laptop e device 2in1 tanto di moda in quest'ultimo periodo. Nonostante si trattasse spesso di prodotti di fascia medio-bassa, però, ne siamo rimasti sempre piuttosto entusiasti, elogiandone l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Cosa aspettarsi, dunque, da un notebook top, con caratteristiche di fascia alta, prodotto da Teclast? Ancora non lo sappiamo, ma potremmo scoprirlo presto. Teclast T.Bolt, infatti, potrebbe stupirci.

Teclast T.Bolt, il nuovo notebook di fascia alta

Sono trapelate, al momento, solo alcune informazioni riguardo questo nuovo Teclast T.Bolt a partire proprio dal primo teaser ufficiale. Dalle immagini, dunque, è evidente come si tratti di un prodotto nuovo e piuttosto moderno, con un display davvero sottile. Spiccano su tutte tre caratteristiche principali: cornici del display piuttosto ridotte, tastiera retroilluminata ed ampio touchpad.

Al momento non conosciamo alcuna caratteristica dell'hardware che verrà montato al suo interno, ma questo T.Bolt potrebbe implementare un chipset Intel di 11° generazione con GPU Intel Xe.

Speriamo solo che il prezzo sia all'altezza delle aspettative, ovvero più basso rispetto a quello proposto dai vari produttori concorrenti. Nel corso di questi anni, infatti, Teclast ci ha abituati piuttosto bene sotto questo aspetto, offrendo al pubblico un'ampia scelta di dispositivi caratterizzati da un ottimo rapporto qualità-prezzo.

