La mobilità è ormai diventata fondamentale, nonostante le restrizioni degli ultimi tempi, soprattutto per il lavoro. E avere un alleato tanto leggero e tanto sottile da portare ovunque è fondamentale e in questo caso un notebook come il nuovo Teclast F7 Air potrebbe essere l'ideale per struttura, specifiche e prezzo.

Teclast F7 Air: tutto sul design e le specifiche del nuovo notebook

Design e specifiche

Come suggerisce il nome Air, il design del Teclast F7 Air è davvero sottile, con un frame davvero sinuoso ed elegante. Ed in effetti questo dona al laptop una leggerezza che lo porta a pesare solo 1.18 kg anche perché il display ha una sottigliezza di appena 4.2 mm. Proprio parlando del pannello, abbiamo una diagonale da 14″ con risoluzione Full HD con gamma colori NTSC al 72%. Per l'hardware interno, sotto la scocca abbiamo la CPU Intel Gemini Lake N4120 con frequenza massima a 2.6 GHz, mentre per la GPU è presente una Intel UHD Graphics 600.

Guardando poi alle memorie, abbiamo 8 GB di RAM LPDDR4 e 256 GB SSD per lo storage. Presente Bluetooth, Wi-Fi Dual Band ac, ma anche due porte USB 3.0, una porta Type-C, un ingresso jack da 3.5 mm e anche un ingresso HDMI. Praticamente non manca nulla.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo del Teclast F7 Air è davvero interessante, visto che parliamo di 363.17€ (comprensivo di spedizione) grazie al codice sconto esclusivo e lo trovate sia sullo store ufficiale di Teclast, sia sullo store di AliExpress, il cui link è disponibile nel box Coupon qui in basso.

