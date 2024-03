Samsung Galaxy S25 e S25+: dopo anni, il sensore della fotocamera cambierà

Xiaomi, OPPO, vivo: tutte aziende che sono solite rinnovare la sensoristica della fotocamera dei propri smartphone, al contrario di Samsung che tende a cambiare hardware di tanto in tanto. Lo abbiamo visto con Samsung Galaxy S24 ed S24+, che pur essendo stati lanciati un anno dopo S23 ed S23+ hanno mantenuto le stesse identiche fotocamere. Ciò potrebbe però cambiare con Galaxy S25 ed S25+, a bordo di cui dovremmo trovare nuovi sensori fotografici.

La fotocamera di Samsung Galaxy S25 e S25+ avrà un nuovo sensore principale

Prima fu il momento del Samsung ISOCELL GN5 da 1/1,57″ per Samsung Galaxy S22 ed S22+ nel 2022, poi si passò all’ISOCELL GN3 sempre da 50 MP per S23 ed S23+, che infine abbiamo ritrovato su S24 ed S24+. La scelta ha fatto storcere il naso ai più attenti alle specifiche, che con gli ultimi top di gamma Samsung si aspettavano un cambiamento in tal senso.

Come affermato dal leaker Revegnus, però, con Samsung Galaxy S25 ed S25+ sarebbe previsto un cambiamento degno di nota, perché al posto dell’ISOCELL GN3 ci sarebbe un nuovo sensore. Non viene specificato il modello, ma gli indizi sembrano puntare verso un sensore Sony anziché Samsung; i media sud-coreani aggiungono anche che Sony starebbe esternalizzando parte della fabbricazione di sensori fotografici proprio in Corea del Sud, il ché faciliterebbe la loro implementazione sui prodotti Samsung.

Una buona notizia per chi vorrà dalla serie Samsung Galaxy S25 una ventata d’aria fresca lato fotocamera, mentre le notizie che circolano attorno a display e dimensioni potrebbero scontentare chi vorrebbe un telefono compatto.

