Recensione Petgugu Water Fountain PF1: i tuoi cani o gatti ameranno questa fontana per acqua smart

Che la nostra casa si stia riempiendo di dispositivi smart è ormai un dato di fatto: prese, lampadine, serrature, telecamere, citofoni, elettrodomestici ormai si possono tutti controllare dagli smartphone che mettono a disposizione tante informazioni utili anche per ottimizzarne i consumi o semplificarne la manutenzione. Ma chi dice che i dispositivi smart debbano necessariamente essere dedicati solo al benessere degli uomini?

Probabilmente è a questa domanda che risponde la Petgugu Water Fountain PF1, una fontanella smart per cani e gatti che è in grado di contenere due litri d’acqua per abbeverare i nostri amici a quattro zampe che non solo è in grado di trasmettere informazioni statistiche allo smartphone, ma che grazie ad un filtro a 8 strati pulisce e purifica l’acqua.

Insomma, un dispositivo smart (di fascia alta) che pensa anche alla salute degli animali domestici: la stiamo provando da qualche tempo, e siamo ormai pronti a raccontarvi tutti i suoi pro ed i suoi contro. È davvero un prodotto utile per i nostri amici a quattro zampe?

Recensione Petgugu Water Fountain PF1: fontanella smart per cani e gatti che purifica l’acqua

Confezione

La prima “genialità” della Petgugu Water Fountain PF1 è una cosa che non ti aspetti: la confezione. Una volta rimosso l’involucro in plastica ed estratto il dispositivo smart, si noteranno subito delle zone in cui sono presenti delle piccole pieghe con le quali sarà possibile modellarla.

Ed è proprio grazie a queste guide che si potrà trasformare la scatola in una vera e propria cuccia di cartone, con tanto di fori per l’ingresso dei nostri amici a quattro zampe. Un’idea davvero ingegnosa, che è limitata esclusivamente dalle dimensioni dei nostri cani e gatti: i miei chihuahua ci entrano senza alcun problema, ma effettivamente un cane di taglia leggermente più grande potrebbe avere qualche difficoltà.

Design e materiali

La Petgugu Water Fountain PF1 è un prodotto di fascia alta, e in quanto tale è prodotta con materiali e design che ne rispettano il prezzo di vendita. Il dispositivo è rifinito alla perfezione e la struttura è totalmente priva di angoli vivi: tutto è arrotondato per evitare che gli animali possano farsi male ed anche il motorino che poi farà circolare l’acqua non è a diretto contatto con la fonte di alimentazione.

Già, perché nella vasca che contiene due litri d’acqua è posizionato un motorino alimentato ad induzione che migliora ancora di più la sicurezza della fontanella smart. Davvero un’ottima idea.

La zona superiore è modellata in modo tale che l’acqua, pompata dalla zona superiore, possa scorrere verso il basso con una piccola cascata, per poi essere filtrata e raccolta nuovamente nella vasca.

Il tutto è realizzato con un materiale plastico per il consumo di cibi ed il contenitore dell’acqua è trasparente in modo da rendere visibile la quantità di acqua presente al suo interno. Il filtro a 8 strati, invece, è contenuto nella struttura stessa che genera la cascata, in una posizione tale da rendere obbligatorio il passaggio dell’acqua quando la fontana è azionata: il liquido circola in una sorta di conca che crea una pozza sotto la quale c’è una zona forata che la farà passare per il filtro per poi rientrare in circolo.

Montaggio e attivazione

Prima di attivare la Petgugu Water Fountain PF1, il nostro consiglio è di avare accuratamente tutti i suoi componenti interni compreso il filtro, che dovrebbe essere lasciato sotto l’acqua corrente per qualche minuto. Fatta questa operazione basterà montare tutti i componenti, collegare la base al suo alimentatore (il collegamento avviene nella zona inferiore della struttura) ed attivare il dispositivo.

Petgugu Water Fountain PF1 in realtà funziona in due modalità: quella continua e a flussi ad intervalli. La prima mantiene la pompa sempre attiva in modo costante, mentre la seconda fa circolare l’acqua ad intervalli di tre minuti. Il senso è quello del risparmio energetico, ovviamente maggiore nella modalità a intervalli che è utile anche per aumentare la vita del filtro.

Ad ogni modo, attivata la Petgugu Water Fountain PF1 subito ci si renderà conto della sua silenziosità: il rumore del motorino è praticamente impercettibile e anche l’acqua che è sempre in circolo non da alcun fastidio.

Funzionamento

Va detto che il concetto sul quale si basa la Petgugu Water Fountain PF1, ossia quello di attirare l’attenzione dei propri amici a quattro zampe per farli bere di più grazie all’acqua corrente, è un concetto valido molto di più per i gatti che per i cani. In realtà, le mie due chihuahua non hanno mai avuto particolari problemi di idratazione, anzi, e ci è voluto un po’ per farle abituare a bere da questa fontanella smart.

La modalità che più le ha attirate è quella a flusso continuo, ma una volta abituatesi alla loro nuova “ciotola”, hanno iniziato a bere con piacere. Insomma, se l’unico scopo della Petgugu Water Fountain PF1 fosse stato quello di far bere di più le mie piccoline, probabilmente sarebbe stato un dispositivo inutile per me.

Le cose che invece mi sono sembrate decisamente più utili (e, ripeto, queste sono esperienze personali) sono due: in primis la capienza del contenitore, molto più grande rispetto ad una normale ciotola e quindi con meno necessità di essere riempito giornalmente, e soprattutto la possibilità di filtrare l’acqua che (nelle ciotole tradizionali) rischia di diventare “stagnante”.

Applicazioni e funzioni smart

Ma c’è anche una terza funzione molto utile che, a mio parere, è la più importante di tutte: le notifiche che arrivano ogni volta che il vostro piccolo amico beve. E, lo so, vi sembrerà una sciocchezza di poco conto, ma tenere sotto controllo la frequenza con la quale bevono i nostri animali domestici è una cosa essenziale per prevenire eventuali problemi renali o diabetici (ma anche tanti altri) che potrebbero avere sopratutto con l’età. Riuscire a capire la frequenza con cui un gatto o un cane beve, è di vitale importanza.

Ma come funziona? Semplice, la Petgugu Water Fountain PF1 si connette allo smartphone tramite un’applicazione proprietaria che andrà installata su un dispositivo Android o un iPhone nella quale si potranno controllare anche queste statistiche.

Ma la cosa bella è che la Petgugu Water Fountain PF1 non solo vi avviserà quando il vostro animale domestico beve, ma vi dirà anche la quantità di acqua che è stata bevuta e vi metterà a disposizione una serie di grafici (giornalieri, settimanali, mensili o annuali).

L’unico limite che attualmente ho riscontrato è che qualora si abbiano due animali come nel mio caso, non si riesce a capire quale dei due ha bevuto e quanto. Il brand dovrebbe introdurre un piccolo identificatore da appendere al collare con il quale la Petgugu Water Fountain PF1 dovrebbe riconoscere chi sta bevendo, ma ad oggi la limitazione è questa.

Ad ogni modo, la precisione con cui arrivano queste notifiche è qualcosa di sorprendente e, personalmente, non sono ancora riuscito a capire come faccia questa fontanella smart a capire che le mie chihuahua hanno bevuto. Pazzesco.

L’applicazione ovviamente vi dirà anche quando è ora di cambiare l’acqua e sostituire il filtro, oppure quando la quantità di acqua contenuta è troppo poca: fate attenzione a questa ultima cosa, perché se l’acqua è poca il motore può danneggiarsi.

Prezzo di vendita e conclusioni

Il prezzo di vendita della Petgugu Water Fountain PF1 è di 219 euro su Amazon ma, tramite il box in basso, sarà possibile acquistarla in super sconto a 79.19 euro applicando i coupon sconto direttamente nella pagina del prodotto.

E a 80 euro in sconto, la Petgugu Water Fountain PF1 diventa davvero un prodotto interessante. È un prodotto davvero intelligente, che non solo vi da modo di capire quanto il vostro animale domestico beve, ma che soprattutto gli mette a disposizione acqua sempre pulita e differenza delle tradizionali “ciotole”. È un dispositivo che mi è piaciuto molto anche se, quando si ha più di un animale domestico, alcune informazioni che mette a disposizione perdono di significato.

Sono davvero curioso di provare gli “identificatori” che il brand dovrebbe rilasciare nel corso dell’anno, perché a quel punto la Petgugu Water Fountain PF1 diventerebbe una vera genialata. Come fa a capire quando i nostri amici a quattro zampe bevono? Per me resta un mistero, ma funziona.



