Apple contro i leaker: denunciato un ex dipendente che aveva spifferato Vision Pro e altro

Negli ultimi giorni Apple ha ufficialmente denunciato un ex dipendente accusandolo di aver condiviso con la stampa informazioni protette da NDA su prodotti a quei tempi non ancora rilasciati. Le prove raccolte dall’azienda statunitense sembra essere davvero schiaccianti, anche perché il dipendente in questione per comunicare con giornalisti ed altre personalità di spicco nel settore utilizzava il telefono aziendale, fornito proprio da Apple.

Andrew Aude è stato denunciato da Apple con l’accusa di aver fatto trapelare informazioni su prodotti ancora segreti

Crediti: Apple

Andrew Aude, ex iOS Software Engineer di Apple, è stato denunciato nei giorni scorsi per aver fatto trapelare informazioni su mezza dozzina di prodotti e politche dell’azienda. Tra i leak ci sarebbero anche dettagli sull’allora non ancora rilasciata app Diario, lo sviluppo di nuovi prodotti dedicati allo spatial computing (Vision Pro, ndr) ed altro ancora.

La denuncia presentata allo stato della California vede in allegato numerose conversazioni (come quella che trovate nell’immagine in alto) che testimoniano come Andrew Aude avesse contatti ricorrenti con giornalisti di The Information e del Wall Street Journal, riguardanti proprio informazioni riservate di Apple.

“Come notato, secondo i dati del suo iPhone di lavoro fornito da Apple, il signor Aude ha avuto oltre 1.400 comunicazioni crittografate con un singolo giornalista del WSJ in un solo periodo di quattro mesi. Ha anche inviato a un’altra giornalista di The Information oltre 10.000 messaggi di testo dal suo iPhone di lavoro rilasciato da Apple e ha viaggiato attraverso il continente per incontrarla” afferma Apple nella denuncia.

La situazione per Aude, quindi, sembra essere veramente delle peggiori: che sia questo in primo passo per contrastare i centinaia di leak a cui assistiamo tutti gli anni e che riguardano i prodotti di Apple? Lo scopriremo soltanto nei prossimi mesi.

