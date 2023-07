Primo teaser per Honor Magic V2: il lancio si avvicina

Mancano diversi giorni alla presentazione ufficiale del nuovo smartphone pieghevole, ma Honor ha iniziato a stuzzicare i fan sui social proponendo alcuni teaser che ritraggono in penombra il design di Magic V2. Sembra esserci grande attesa per questo dispositivo foldable, con l'azienda cinese intenzionata a diventare uno dei leader di questo nuovo segmento di mercato.

Honor Magic V2 sta arrivando: ecco il primo teaser

Sul noto social network cinese Weibo, Honor ha pubblicato il primo teaser ufficiale di Magic V2, successore del foldable Magic Vs che ha conquistato il favore della stampa specializzato (tra cui anche il nostro). Non si conoscono ancora nel dettagli le informazioni relativi alle specifiche tecniche, ma il CEO della compagnia cinese, George Zhao, ha rassicurato tutti dicendo di aspettarsi una nuova rivoluzione per l'esperienza d'uso degli smartphone pieghevoli.

Honor Magic V2, stando alle indiscrezioni emerse in rete, sarà dotato di un schermo principale LTPO AMOLED con 120 Hz di refresh rate ed un PWM dimming ad alta frequenza. Lo smartphone potrebbe essere disponibile in due modelli: uno con Snapdragon 8+ Gen 1 ed un secondo, più potente, con Snapdragon 8 Gen 2. Entrambe le versione potrebbero essere affiancate da 16 GB di RAM, 512 GB di storage, batteria da 5000 mAh e ricarica wireless da 50W.

Crediti: Honor

Il primo teaser, pubblicato proprio in queste ore, mostra in penombra il design dello smartphone pieghevole: lecito aspettarsi quindi maggiori informazioni nei prossimi giorni su quello che promette essere il nuovo punto di riferimento per gli smartphone pieghevoli.

Honor Magic V2 sarà presentato il prossimo 12 luglio in Cina, l'attesa quindi sta ufficialmente per terminare.

