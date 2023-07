Il controller SONOFF per la tua casa smart costa meno di 50€

Per rendere completa e operativa la vostra casa smart non resta che installare un pratico pannello di controllo: SONOFF NSPanel è una delle soluzioni più apprezzate sulla piazza ed ora diventa ancora più conveniente grazie alla nuova occasione targata GShopper. Il controller per la tua casa intelligente costa meno di 50€!

Il controller SONOFF NSPanel è in offerta con codice sconto: occasione super con GShopper

Crediti: SONOFF

Come anticipato poco sopra, SONOFF NSPanel è un pannello di controllo dedicato alla domotica: si tratta di un dispositivo da cui controllare in modo semplice e comodo tutti i dispositivi della vostra casa smart. Dotato di un display con pannello touch, NSPanel permette di accedere in un lampo alle luci smart della casa e non solo; il monitoraggio automatico della temperatura permette di gestire in modo intelligente quest'ultima, mentre il supporto ai comandi vocali tramite Alexa e Google Assistant permette di accedere a tutte le funzionalità smart home senza muovere un dito.

Crediti: SONOFF

Versatile e comodo, SONOFF NSPanel è l'accessorio perfetto per completare al 100% la vostra casa intelligente ed ora scende a meno di 50€ su GShopper: un'occasione da cogliere al volo!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a GShopper!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le