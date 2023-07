Non solo cuffie: le future AirPods penseranno alla nostra salute

Il fatto che Vision Pro sia in grado di “leggere la mente” va di pari passo con la volontà di Apple di rendere i suoi prodotti, soprattutto le AirPods, degli strumenti per il monitoraggio della salute. Con l'avvento degli smartwatch, ci siamo abituati ad avere indosso dei dispositivi capaci di misurare il battito cardiaco, la qualità della respirazione, la capacità atletica, ma in futuro non ci sarà solo l'orologio a farlo.

Apple vuole realizzare delle AirPods che monitorino la salute dell'ascoltatore

È una voce di corridoio che circola dal 2021, e che oggi viene nuovamente confermata da Mark Gurman, noto insider a tema Apple, secondo cui le AirPods saranno a breve in grado di monitorare l'udito. A partire dall'aggiornamento ad iOS 17, infatti, alcuni modelli (probabilmente quelli più costosi, Pro e Pro Max) riceveranno l'abilità di capire se l'ascoltatore abbia problemi d'udito, ma non solo. Le cuffie Apple dovrebbero anche acquisire la possibilità di misurare la temperatura del corpo, una feature che altre cuffie già hanno ma che con Apple arriverebbe a una platea ben più ampia.

Attualmente, le AirPods hanno già il supporto agli audiogrammi, cioè la creazione di profili audio in base al range di frequenze che l'utente recepisce. Con l'aggiornamento in arrivo, questa funzionalità sarebbe potenziata con l'obiettivo di rendere le AirPods degli apparecchi acustici. Per quanto riguarda la temperatura, ad oggi c'è Apple Watch che la misura ma soltanto in virtù del monitoraggio del ciclo mestruale, mentre in questo caso potrebbe servire all'utente per capire se soffra o meno di uno stato febbrile.

