iOS 17: la fotocamera di iPhone ci dice come vanno lavati i vestiti

I simboli della lavatrice, tanto minimali quanto enigmatici: non tutti sanno o si ricordano cosa significano con esattezza, ed è qui che viene in aiuto la fotocamera degli iPhone. Apple ha ben pensato di integrare una comoda novità all'interno di iOS 17, rendendo il comparto fotografico dei suoi melafonini capace di “decifrare” le etichette dei capi d'abbigliamento ed evitare di rovinarli con il metodo di lavaggio sbagliato.

L'aggiornamento iOS 17 fa sì che l'app fotografica decifri i simboli della lavatrice

Come segnalato da quelli che stanno provando l'anteprima di iOS 17, il major update permette ai possessori di iPhone compatibili di scattare una foto all'etichetta del vestito (o anche di prendere una foto dall'app Foto) e ottenerne una traduzione. Lavare a mano, a 30°, centrifuga delicata, non candeggiare, asciugare a bassa temperatura, stirare senza vapore, tutte definizioni che con la nuova versione di iOS non saranno più un enigma da interpretare, eliminando la necessità di cercare in rete indicazioni in merito.

A questo punto, la palla passa a Google, il cui Lens non è attualmente in grado di fare lo stesso, e la speranza è che da qui in avanti i produttori Android non si facciano mancare l'opportunità di copiare Apple e aggiungere una feature così utile.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le