Galaxy Buds 2 Pro si aggiornano e diventano migliori nell’ascolto

Le abbiamo recensite, le Samsung Galaxy Buds 2 Pro, l'ultimo sforzo della compagnia sud-coreana in termini di cuffie true wireless e che adesso stanno ricevendo un nuovo aggiornamento. Una notizia gradite per i loro possessori, visto che è un update software che introduce varie novità anche piuttosto utili per alcuni utenti.

Tutte le novità dell'ultimo aggiornamento delle Samsung Galaxy Buds 2 Pro

L'aggiornamento in questione introduce la versione R510XXU0AWF4 del firmware, e ha il seguente changelog:

Aggiunto “Suono di chiamata più nitido”, utile in luoghi rumorosi

Aggiunto “Volume ambientale extra alto” per “Miglioramenti dell'udito”

Quando attivato, il “Livello del suono ambientale” passa dal passaggio 3 al passaggio 5

La stabilità è stata migliorata

La novità principale si chiama Enhanced Ambient Sound, feature che semplifica l'ascolto alle persone che soffrono di ipoacusia lieve o moderata, potendo alzare di più il volume anche per singola cuffia con 5 livelli e non più 3. L'efficacia dell'opzione è stata testata negli studi clinici in collaborazione con l'Hearing Aid and Aging Research Laboratory dell'università dell'Iowa, con risultati che migliorano la percezione del parlato a chi ha problemi uditivi.

Per scaricare e installare l'aggiornamento, potete usare l'app Galaxy Wearable su Android o l'app Galaxy Buds su iPhone.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le