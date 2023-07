Redmi Note 13 Pro+: prime immagini della “Super Large Cup”

Come vi ho spiegato nell'articolo “Gli smartphone costano troppo: vi spiego perché“, uno dei motivi per questi innalzamenti di prezzo è per la scelta di proporre i top di gamma in più modelli, fra Pro, Pro+, Plus, Ultra e così via. Questo trend non si è limitato ai soli modelli di fascia alta ma si è rapidamente espanso anche alle fasce meno costose, come dovrebbe dimostrare il futuro Redmi Note 13 Pro+.

Ecco come potrebbe apparire il futuro flagship Redmi Note 13 Pro+

Non sarebbe la prima volta che vediamo un modello del genere: Redmi Note 12 Pro+, Note 11 e 11T Pro+, perciò Redmi Note 13 Pro+ sarebbe soltanto l'ultimo di una piccola ma attiva lista. E quando si parla di modelli di punta, in Cina si è soliti riferirsi a essi con il nomignolo di “Super Large Cup“, da intendere come contenitore talmente largo da contenere molto, un chiaro riferimento alle specifiche tecniche.

Per il design, vi ricordate l'immagine trapelata che sarebbe dovuta essere di Xiaomi 14? Ecco, secondo gli ultimi leak sarebbe invece da attribuire a Redmi Note 13 Pro+, che rispetto ai modelli precedenti erediterebbe un modulo fotografico similare a quello di Xiaomi 13 e 13 Pro, forse per indicare un'evoluzione tecnica che lo renderà sempre più vicino agli esponenti di fascia superiore. Ricordiamo che Note 12 Pro+ vanta un sensore da 200 MP con OIS, specifiche che solitamente appartengono a prodotti più costosi.

Parlando di specifiche, Redmi Note 13 Pro+ avrebbe uno schermo OLED piatto da circa 6,7″ con cornici ridotte, senza contare che la ricarica potrebbe addirittura toccare i 300W e segnare un nuovo record.

