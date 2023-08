Il nuovo pieghevole di Huawei potrebbe avere un design “asimmetrico”

Se avete la fobia delle cose asimmetriche, allora è probabile che non possiate proprio avvicinarvi ad uno dei prossimi foldable del colosso tech cinese. Huawei ha brevettato un nuovo design per uno smartphone pieghevole, uno stile mai visto prima che presenta due metà asimmetriche: il lato destro risulta, infatti, più elevato rispetto a quello sinistro e il motivo sta nel modulo fotografico.

Huawei brevetta un pieghevole asimmetrico (che potrebbe farvi impazzire i più “sensibili”)

Crediti: Weibo

Con gli attuali smartphone pieghevoli siamo abituati a dispositivi che si piegano in due metà perfettamente uguali (o quasi). In questo caso, abbiamo invece un nuovo stile dato dal posizionamento della fotocamera. Questa è localizzata lungo il lato corto superiore del dispositivo (quindi è in senso orizzontale), aggiungendo una porzione di spazio in più alla scocca. Il risultato è che una volta aperto il terminale un lato è più allungato rispetto all'altro, come si evince nelle immagini.

Crediti: Weibo

Quando aperto, l'utente può utilizzare la fotocamera principale per i selfie mentre una volta chiuso, il modulo torna sul retro. Frontalmente abbiamo uno schermo classico, dotato di punch hole centrale. Lo stile generale è quindi infold, ossia con un display pieghevole verso l'interno. Infine, secondo il brevetto, la fotocamera sarebbe dotata di un sensore ToF per la profondità (utile sopratutto per il riconoscimento facciale 3D).

Crediti: Weibo Crediti: Weibo

Ovviamente si tratta di un brevetto e non è dato di sapere se questo design verrà utilizzato o meno da Huawei per uno dei suoi prossimi smartphone pieghevoli. Sicuramente si tratta di uno stile nuovo ma è probabile che il look asimmetrico possa non piacere a tutti.

