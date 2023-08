Redmi 12R ufficiale: Xiaomi ha un problema (grave) con i budget phone

Abbiamo parlato in maniera approfondita del problema dei rebrand di Xiaomi: ogni anno la casa di Lei Jun lancia sul mercato un numero sterminato di smartphone, destinati a vari mercati, con nomi differenti, ma con specifiche identiche. Ciò causa tanta confusione e spesso si vedono una miriade di aggiunte inutili a serie già “abbondanti”. Ebbene anche stavolta Xiaomi non si smentisce: Redmi 12R è ufficiale e in questo approfondimento andiamo a scoprire i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita del “nuovo” modello della gamma.

Redmi 12R: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo budget phone Xiaomi

Design e display

Inutile girarci interno: Redmi 12R è l'ennesimo budget phone uguale lanciato quest'anno. Redmi Note 12R, POCO M6 Pro, Redmi 12 5G ed ora anche un quarto dispositivo. Evidentemente nonostante la confusione e il numero enorme di dispositivi uguali, questa è una strategia che funziona (e in questo caso alziamo le mani in segno di resa). Il “nuovo” arrivato di casa Redmi misura 168,60 x 76,28 x 8,17 mm per un peso di 199 grammi; il lettore d'impronte è posizionato di lato.

Redmi 12R offre un display LCD da 6,79″ con risoluzione Full HD+ (2460 x 1080 pixel), refresh rate a 90 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz e luminosità di picco fino a 550 nit. Il look della scocca resta identico a quello degli altri modelli, ma aggiunge un modulo che racchiude la fotocamera e presenta il logo Redmi (il tutto richiama lo stile di POCO M6 Pro).

Specifiche tecniche

Il cuore del terminale (ebbene sì) è ancora una volta lo Snapdragon 4 Gen 2, octa-core budget realizzato a 4 nm e con una frequenza massima di 2,2 GHz. Il dispositivo presenta una sola variante da 4/128 GB, con RAM LPDDR4X e storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD. Le specifiche tecniche di Redmi 12R continuano con una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 18W, una fotocamera da 50 + 2 MP ed un modulo selfie da 5 MP.

Presenti all'appello il supporto Dual SIM 5G, WiFi Dual Band, Bluetooth, GPS, mini jack da 3,5 mm per le cuffie, certificazione IP53, un modulo IR e la MIUI 14 lato software (presumibilmente con Android 13). Manca l'NFC per i pagamenti.

Redmi 12R – Prezzo e uscita

L'ultimo Redmi 12R è stato lanciato a sorpresa sullo store ufficiale cinese di Xiaomi, al prezzo di circa 126€ al cambio attuale (999 CNY); il dispositivo presenta un'unico taglio da 4/128 GB.

