Quello delle mountain bike elettriche, anzi, quello delle e-mountain bike è un settore di nicchia, che però negli ultimi anni è cresciuto tantissimo con modelli il cui prezzo supera in alcuni casi addirittura i 3000 euro.

Delle cifre non proprio adatte a tutti, per dei modelli pensati per chi, in mountain bike, ci va già da una vita e ne fa il suo sport. Ma, tranquilli, la GUNAI GN29 non è uno di quei modelli, anzi.

È una mountain bike elettrica economica, che costa circa 700 euro in sconto (trovate il box con il coupon in basso), ma che con un motore da 750w, una gran coppia, ed un sistema di ammortizzatori anteriori si candida per essere definita tra le migliori e-mountain bike economiche.

Recensione GUNAI GN29: mountain bike economica, dall'ottimo rapporto qualità prezzo

Unboxing e montaggio

In quanto e-mountain bike, la GUNAI GN29 non è una bicicletta elettrica pieghevole. Per questo, la confezione con cui viene consegnata è di dimensioni molto ingombranti ed al suo interno la e-mountain bike arriverà praticamente già montata. L'unica cosa che bisognerà fare sarà fissare il manubrio, i pedali e montare la ruota anteriore che, tra le altre cose, si può facilmente montare e smontare tramite un sistema a molla (molto simile a quello dei sellini, per intenderci).

Ad ogni modo, una volta fissati tutti i componenti, la bicicletta sarà immediatamente pronta per il primo utilizzo, anche se il mio consiglio è quello di assicurarsi che le ruote siano gonfie alla giusta pressione, utilizzando un manometro.

Caratteristiche e scheda tecnica – GUNAI GN29

Potenza motore: 750W (di tipo brushless);

750W (di tipo brushless); Velocità massima: limitata a 25 km/h (sbloccatile a 50 Km/h);

limitata a 25 km/h (sbloccatile a 50 Km/h); Batteria: rimovibile da 48v e 15 Ah;

rimovibile da 48v e 15 Ah; Pneumatici: 29 pollici;

29 pollici; Cinque modalità di guida;

modalità di guida; Luce anteriore : LED;

: LED; Telaio : lega d'alluminio;

: lega d'alluminio; Peso lordo : 31 kg;

: 31 kg; Peso supportato: 130 Kg;

130 Kg; Freno a disco : anteriore/posteriore;

: anteriore/posteriore; Dimensioni da aperta: 175 x 70 x 112 cm.

Design e materiali

Il design della GUNAI GN29 è quello tipico delle mountain bike elettriche. Il telaio è realizzato in lega d'alluminio, con la batteria montata ha un peso di 31 Kg ed è disponibile in un'unica colorazione grigio scuro con inserti in rosso, che a me piace particolarmente. Tutto il telaio è privo di elementi distintivi, eccezion fatta per il logo dell'azienda che, tra le altre cose, non è neppure troppo invasivo.

Tuttavia però, il pacco batteria estraibile e la centralina per la gestione del controllo elettronico sono esterne al telaio e, ammettiamolo, hanno un aspetto piuttosto goffo. Non è la prima volta che mi capita di provare una mountain bike elettrica con questa soluzione ma, sinceramente, ancora devo abituarmi a questo particolare. Vero è però, che in questo modo è semplicissimo estrarre le batteria con la chiave che arriva in confezione ed è altrettanto semplice ricaricarla tramite una porta a molla posizionata sul lato sinistro.

Sul manubrio c'è un ottimo e ricchissimo computer di bordo, sul quale non solo si potranno gestire tutte le informazioni e le funzionalità della bicicletta elettrica, ma che è realizzato con un pannello perfettamente visibile anche in condizioni di luce diretta.

Accanto al display sono stati posizionati anche i tasti per il clacson e le luci notturne (che, diciamolo, sono realizzati con una plastica a dir poco leggera), mentre sulla destra è stata posizionata la levetta dell'acceleratore che, ok, ricordiamo che non va assolutamente usato su suolo pubblico in Italia, ma che quando ci si trova in montagna, magari in salite piuttosto ripide, potrebbe risultare molto utile.

Anteriormente è presente una doppia forcella ammortizzante che personalmente ho trovato forse un po' troppo morbida ma che fortunatamente è possibile regolare, le ruote invece sono grandi 29” e larghe 2.1”.

Buoni i pedali, che sono in alluminio ed hanno un'altezza tale da creare il giusto spazio con il fondo stradale, cosa importantissima soprattutto quando si vanno a percorrere curve molto impegnative o si guida su terreni di montagna irregolari.

Motore e cambio – GUNAI GN29

Ad animare la GUNAI GN29 ci pensa un motore brushless da 750w da 50 nM di coppia in grado di supportare un peso massimo di 130 Kg e di gestire salite che arrivano anche a 35°. Arriva limitato a 25 Km/h ma, se sbloccato tramite il menu segreto del computer di bordo, permette alla bici di arrivare fino a 50 Km/h: cosa che, è bene ricordarlo sempre, è contro le leggi in vigore in Italia. È un buon motore, non tra i più scattanti che ho avuto modo di provare, ma devo ammettere che anche in salite piuttosto ripide è in grado di dare un buon supporto alla pedalata.

Dopo averlo utilizzato in diversi fondi stradali, la mia sensazione generale è che motore e batteria siano stati configurati più per dare velocità sul lungo che molta coppia in partenza, ed è una cosa che personalmente in una mountain bike potrebbe far storcere un po' il naso: ok, con le e-mountain bike generalmente si tende a voler pedalare molto di più rispetto ad una bici elettrica da città, ma credo che in alcuni casi sarebbe stata comoda una spinta maggiore in fase di partenza.

Poco male però, perché il cambio Shimano a 21 rapporti è la giusta soluzione per una bicicletta del genere, si controlla tramite due selettori posti vicino le maniglie del manubrio ed è sempre preciso e veloce: è un Turney, che conosciamo benissimo, e che non ho avuto la necessità di regolare dopo aver montato la bicicletta.

La prova su strada

A chi non conoscesse il mondo delle moutain bike do subito un consiglio: soprattutto in biciclette come la GUNAI GN29 è importantissimo gonfiare i pneumatici alla giusta pressione per il fondo stradale dove la si guiderà. Se pensate di utilizzarla più sull'asfalto sarà necessario gonfiare le ruote ad una determinata pressione che, se invece la volete utilizzare in montagna, sarà diversa. E così via.

Ora, io non sono un amante delle mountain bike e davvero raramente vado in montagna con la bicicletta. Ma una volta trovata la giusta pressione dei pneumatici per le strade di Avellino, devo dire che mi ci sono divertito parecchio con questa GUNAI GN29.

Nel percorso misto si è dimostrata ben bilanciata, con un motore potente il giusto e sistemi di assorbimento degli urti piuttosto sufficienti. La sella, poi, è leggermente più larga di quella che ci si potrebbe aspettare da una mountain bike elettrica, ed integra un sistema a molle pensato per attutire gli urti.

L'accoppiata tra la forcella anteriore ed il tubo centrale riesce a fare bene il suo lavoro, vero è però che mi sarebbe piaciuto vedere anche un ammortizzatore posteriore (anche se solo ad elastomero).

È poi una bicicletta estremamente silenziosa: plastiche, batteria etc non emettono il minimo scricchiolio neppure su terreni poco uniformi. I due freni a disco meccanici poi sono di buona qualità, anche se li ho dovuti regolare per bene quando mi è stata consegnata la bici, in modo da ridurre la frenata che – out of the box – era piuttosto lunga.

Autonomia della batteria

La batteria della GUNAI GN29 è una 48v da 15 Ah con la quale, nei miei test, ho avuto performance piuttosto diverse rispetto ai 90 Km di autonomia dichiarati dal brand. Certo, quello dell'autonomia è un fattore che varia tantissimo a come si utilizza la bici, e i valori dichiarati dalle aziende sono calcolati in condizioni ideali.

Ad ogni modo, sono riuscito a raggiungere circa 40 Km in modalità full electric e circa 65 Km in modalità con pedalata assistita. E nonostante sia comunque un buon traguardo, soprattutto considerando i saliscendi di Avellino, non è di certo tra le e-mountain bike con la migliore autonomia del mercato.

Nella media i tempi di ricarica: per una carica completa ci vorranno circa 6/7 ore con il caricabatterie incluso in confezione che, ovviamente, ha presa europea.

Prezzo e considerazioni

I prezzo di vendita della GUNAI GN29 è di 799,99 euro ma, tramite il box in basso, la potrete acquistare in sconto con un coupon che farebbe scendere la cifra a 698,60 euro. Ed è un prezzo piuttosto allettante che la rende tra le mountain bike elettriche più economiche del mercato.

Certo, si tratta di un modello forse più adatto a chi vuole iniziare ad entrare in questo mondo, nel quale – per contenere il costo – il brand ha dovuto cedere a qualche compromesso, ma è innegabile che il rapporto qualità/prezzo sia piuttosto alto.



