Realme GT 5 tra immagini e video: c’è anche la confezione di vendita

Realme si prepara a lanciare il suo nuovo top di gamma e com'era prevedibile l'entusiasmo è alle stelle. Finalmente è arrivato il momento di scoprire il via ufficiale il design di Realme GT 5, un flagship che si preannuncia interessante sotto molteplici aspetti ed anche nel look: eccolo nelle immagini stampa e perfino in un video promozionale ed uno scatto “rubato” che svela in anticipo la confezione di vendita.

Realme GT 5: eccolo nelle prime immagini ufficiali (e c'è anche un video)

Il design di Realme GT 5 ricalca quanto visto nelle immagini del TENAA e nei primi concept render, tuttavia l'effetto finale è davvero ottimo (anche se i gusti sono soggettivi). Rispetto al passato si cambia rotta con uno stile che unisce quanto visto con il modello GT Neo 5 e il classico aspetto dei modelli della serie Google Pixel. Lo smartphone presenta un enorme blocco rialzato rispetto al resto della scocca; qui sono contenuti il comparto fotografico e l'area del chipset, quest'ultima coperta da un pannello semi-trasparente ed attraversata dall'illuminazione Halo LED.

Proprio come visto con il modello Neo, la sezione luminosa cambia colore in base alla funzione associata (come le chiamate in arrivo, i messaggi, l'indicatore di batteria scarica e così via). Ovviamente il LED potrà essere personalizzato in base ai gusti dell'utente.

Oltre ad avere un'estetica da urlo, Realme GT 5 avrà dalla sua anche specifiche stellari. Non solo troveremo l'ultimo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm (con frequenza modificabile), ma anche un taglio di memoria stratosferico (da 24 GB di RAM e 1 TB di storage) e il supporto alla ricarica ultra rapida da 240W. Il display sarà un'unità con cornici ultra-sottili (soli 1,46 mm) ed un pannello dotato di risoluzione in 1.5K, refresh rate da 144 Hz. tecnologia Pro-XDR, PWM Dimming da 2160 Hz, campionamento del tocco da 2000 Hz. Insomma, ne vedremo sicuramente delle belle!

L'evento di lancio di Realme GT 5 è fissato per il 28 agosto, al momento soltanto in Cina. Intanto è spuntata in rete anche un'immagine dal vivo che mostra come sarà la confezione di vendita del nuovo flagship. Aspettando il debutto, puoi dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato: qui troverai tutti i leak e le conferme uscite finora, insieme ai dettagli sul futuro modello Pro.

