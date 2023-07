Non solo Samsung: anche iPhone 15 avrà batterie e ricariche più potenti

Sono lontani i tempi in cui i melafonini Apple venivano criticati per avere batteria e ricarica sotto tono, perché con la prossima serie iPhone 15 sarebbero previste novità degne di nota. Ad affermarlo è il leaker RGcloudS, noto su Twitter per diffondere indiscrezioni tecniche sulle specifiche degli smartphone in arrivo sul mercato.

Secondo il leaker, la linea iPhone 15 in arrivo nei prossimi mesi sarebbe dotata di batterie con struttura impilata. In quelle standard, i tre elementi principali (anodo, catodo e separatore) sono tre sottili fogli arrotolati uno sopra l'altro. In questo tipo di batterie, invece, il separatore è piegato a zig-zag e occupa meno spazio nella batteria, e quindi c'è più spazio per aumentarne la capacità grazie a una maggiore densità energetica. Inoltre, questo tipo di disposizione fa sì che le temperature vengano dissipate in maniera più uniforme, evitando di concentrarle in un unico spazio e prolungandone la longevità.

Non solo: fra le novità a cui Apple starebbe lavorando ci sarebbe anche un potenziamento della ricarica, che potrebbe arrivare a 40W cablata e 20W wireless MagSafe rispetto ai 29W e 15W di iPhone 14 Pro Max. Tuttavia, RGcloudS specifica che non è chiaro se il cambiamento sia previsto per iPhone 15 o se sarà necessario attendere iPhone 16. Nel frattempo, la diretta rivale Samsung starebbe per fare lo stesso con la prossima serie Galaxy S24.

