iOS 17 Release Candidate disponibile da oggi: cosa cambia ad un passo dal lancio

L'evento di presentazione dei nuovi iPhone 15 ha portato con se anche la data di lancio ufficiale del nuovo iOS 17, nonché la prima versione Release Candidate per sviluppatori ed iscritti al Beta Program. La versione RC è pressocché identica a quella finale che sarà possibile installare liberamente a partire dalla prossima settimana, ma ancora in fase di test per gli sviluppatori alla ricerca degli ultimi bug.

La versione Release Candidate di iOS 17 può essere installata tramite il canale Developer Beta e Public Beta e rappresenta una prima versione “candidata” a diventare la versione finale del nuovo aggiornamento per il sistema operativo mobile di Apple. Le novità, in questo caso, sono davvero poche: per la prima volta il changelog include tutti i cambiamenti generali di iOS 17, ma questa versione si occupa principalmente di risolvere i bug riscontrati dagli utenti, aggiungendo una piccola sorpresa.

Tra lo stupore generale, infatti, Apple ha incluso in questa versione RC una serie di nuove suonerie per iPhone: cosa che non succedeva dal lontano 2017, quando sul mercato arrivava iPhone X. Le nuove suonerie possono essere utilizzate liberamente sia per le chiamate che per le notifiche con un feedback aptico più pronunciato rispetto alle precedenti.

Per installare iOS 17 Release Candidate non dovrete far altro che aprire l'app Impostazioni e recarci al menu “Generali > Aggiornamento software“, quindi scegliere dal menu a tendina il canale Beta da voi preferito. Il download è di circa 6.35 GB, quindi assicuratevi di avere spazio a sufficienza sul vostro dispositivo. Se invece preferite installare la versione finale, non dovrete ancora aspettare molto: il rilascio infatti è atteso per il prossimo 18 settembre.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le