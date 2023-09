Motorola Edge 40 Neo: nuovi render, svelati specifiche e prezzo

Aggiornamento 04/09: nuove immagini render dello smartphone, le trovate nell'articolo.

Un altro modello sta per fare il suo ingresso all'interno della serie Edge 40: sarà Motorola Edge 40 Neo, che riprenderà il discorso intrapreso col precedente Edge 30 Neo. La compagnia non si è ancora espressa in merito e non se ne conosceva l'esistenza fintanto che Amazon l'ha svelato per errore, con tanto di specifiche e prezzo di vendita, e adesso abbiamo anche delle immagini render dello smartphone.

Motorola sta per lanciare il nuovo Edge 40 Neo: ecco quali saranno le sue novità

Scopriamo quindi la scheda tecnica di Motorola Edge 40 Neo, che avrebbe dalla sua uno schermo p-OLED da 6,55″ Full HD+ con refresh rate a 144 Hz, in una scocca da 159,6 x 72 x 7,8 mm per 170 grammi e protetta da certificazione IP68. All'interno di questa scocca ci sarebbe una configurazione hardware guidata dal MediaTek Dimensity 1050, SoC finora visto esclusivamente a bordo dello scorso Motorola Edge 2022, a 6 nm con CPU octa-core Cortex-A78 fino a 2,5 GHz e GPU Mali-G610 MC3 a 1,0 GHz.

Per quanto riguarda il design, oltre alle immagini render nelle tre colorazioni disponibili è trapelato, ancora una volta in collaborazione con Pantone, un video leak che lo mostra a 360°.

Dentro ci sarebbe anche memorie da 12 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di ROM, batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 68W, NFC, software Android 13 e una doppia fotocamera da 50+13 MP con OIS e lente ultra-grandangolare. Lo smartphone dovrebbe avere un prezzo di listino 399,90€ con data di rilascio fissata al 15 settembre: se così fosse, sarebbe un calo di prezzo rispetto ai 429,90€ al lancio di Motorola Edge 30 Neo, nonostante le specifiche siano migliorate.

