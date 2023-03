Apple accontenta gli utenti con iOS 17: in arrivo le funzioni più richieste

I rumor degli scorsi mesi avevano dipinto iOS 17 come un aggiornamento minore votato unicamente alla risoluzione dei problemi e al miglioramento delle performance generali su iPhone e iPad. Tuttavia, stando ad un nuovo report della più nota e autorevole fonte, Apple sembrerebbe aver cambiato idea portando nel nuovo sistema operativo alcune delle funzioni più richieste.

iOS 17 non sarà solo bugfix: Apple cambia idea e introduce nuove funzioni

Mark Gurman, noto analista e giornalista di Bloomberg, nella sua consueta newsletter ha lanciato una nuova indiscrezione per quanto riguarda lo sviluppo del nuovo sistema operativo che andrà ad alimentare iPhone e iPad: iOS 17. Nonostante nelle prime fasi sembrasse un aggiornamento minore atto unicamente al miglioramento delle performance, il nuovo iOS 17 potrebbe trasformarsi nell'aggiornamento preferito dagli utenti grazie al cambio di rotta voluto da Apple.

La strategia, infatti, vedrebbe Apple impegnata nell'introduzione di funzioni “nice to have” (carine da avere) nel nuovo aggiornamento, introducendo in particolare alcune delle funzioni più richieste dagli utenti di iPhone e iPad negli ultimi anni. Purtroppo non sappiamo su cosa stia effettivamente lavorando l'azienda di Cupertino, ma lo scopriremo sicuramente nel corso del WWDC 23.

In questa occasione, infatti, oltre ad svelare Reality Pro con xrOS (o realityOS), Apple mostrerà al mondo anche “Dawn“, nome in codice per l'aggiornamento 17 di iOS.

