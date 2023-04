Xiaomi si ripete: Redmi 12 avrà un SoC più datato di quanto sperato

Da poco certificato dall'ente FCC con nome tecnico RN02Y, sta per esordire Redmi 12 e lo farà con una serie di specifiche che potrebbe far storcere il naso. Quella che sto per fare è un'osservazione già fatta più volte con Xiaomi, è accaduto di recente con Redmi Note 12 Pro 4G e sembra che si ripeterà anche con il nuovo arrivato per la fascia più economica del sub-brand dell'azienda cinese.

Xiaomi sta per lanciare Redmi 12, e lo farà con un SoC più datato di quanto ipotizzabile

Come rivela su Twitter l'insider Kacper Skrzypek, Redmi 12 sarebbe atteso sugli scaffali con un System-on-a-Chip come il MediaTek Helio G88. Ebbene sì, a distanza di due anni Xiaomi avrebbe deciso di riutilizzare per l'ennesima volta lo stesso chipset introdotto per la prima volta nel 2021 a bordo di Redmi 10 e riproposto poi su Redmi 10 Prime, Redmi 10 2022 e Redmi Note 11 4G.

Una scelta coerente con Redmi 12C, che monta l'Helio G85, ma che stona con il resto del panorama mobile. È vero, parliamo di un prodotto molto economico su cui le pretese in termini di specifiche, ma ci sarebbe l'Helio G88 è un SoC a 12 nm, e anche rimanendo in questa fascia ci sono modelli più recenti e performanti come l'Helio G90, G90T e G95, senza contare Helio G96 a 7 nm che troviamo già su telefoni come il suddetto Redmi Note 11 Pro 4G, Note 12S, Note 11S; c'è persino l'Helio G99 a 6 nm implementato sul precedente Redmi 11 Prime 4G. Considerato che Redmi 10 e Redmi 10 2022 sono lo stesso identico telefono, il rischio è che Redmi 12 sia l'ennesima riproposizione di un telefono che non sembra cambiare da due anni, nella speranza di ricredermi al lancio.

