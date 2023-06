OPPO Find X6 Lite in arrivo e niente più Reno Pro+: ecco le ultime novità

Aspettando il lancio internazionale della serie Reno 10 arrivano novità interessanti per quanto riguarda due serie del brand cinese. Un insider sostiene che non vedremo più i modelli Reno Pro+ mentre la famiglia OPPO Find X6 potrebbe dare il benvenuto ad un nuovo dispositivo, questa volta in formato Lite.

OPPO Reno Pro+ e Find X6 Lite: quali saranno le novità delle serie principali del brand

Find X6

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina, OPPO avrebbe in mente di cancellare i dispositivi Reno Pro+, ossia i modelli di punta della gamma. Di conseguenza potremmo ipotizzare che la prossima generazione Reno 11 sarà composta da due smartphone, uno in versione base e il fratello maggiore Pro (il quale fungerà da unico modello “top”). Nel frattempo, il debutto della serie Reno 10 Global è atteso a luglio e in questo caso dovremmo avere tre dispositivi (similmente a quanto visto in patria, ma con delle differenze).

Reno 10 Pro+

Dopo questa voce, lo stesso insider ha citato anche novità in arrivo per la gamma Find. Prossimamente dovrebbe debuttare un terminale equipaggiato con lo Snapdragon 8+ Gen 1; il leaker non riporta il nome ma non è da escludere che possa fare capolino come OPPO Find X6 Lite. Nel frattempo ricordiamo che i modelli Find X6 e X6 Pro sono dotati – rispettivamente – del Dimensity 9200 di MediaTek e dello SNapdragon 8 Gen 2.

Al momento manca una conferma da parte di OPPO. Sappiamo che la serie Reno 10 arriverà a luglio (in versione Global) e si vocifera di un altro debutto nel corso delle prossime settimane, ossia il nuovo pieghevole Find N3.

