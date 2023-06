Samsung lancia il programma Self-Repair in Italia: i dispositivi supportati

Samsung ha annunciato in queste ore l'arrivo del programma Self-Repair in Europa, con disponibilità in Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Svezia e Regno Unito. Lanciato nelle scorse settimane in Corea del Sud, questo nuovo servizio permette di riparare in autonomia il proprio smartphone o PC firmato Samsung.

Smartphone Galaxy e PC Galaxy Book Pro potranno essere riparati in autonomia anche in Italia

Grazie alla collaborazione con i principali distributori di componenti in Europa, come ASWO e 2Service, Samsung offrirà ad un numero sempre maggiore di utenti la possibilità di riparare autonomamente il proprio dispositivo, a patto che quest'ultimo sia supportato dal programma Self-Repair.

Attualmente i dispositivi supportati riguardano principalmente smartphone e PC, ma non è escluso che in futuro il supporto possa essere esteso anche ad altri dispositivi firmati Samsung. Quella che trovate qui sotto è la lista completa dei dispositivi riparabili grazie al servizio Self-Repair.

Serie Galaxy S20

Serie Galaxy S21

Serie Galaxy S22

Galaxy Book Pro 15.6″

Galaxy Book Pro 360 15.6″

Gli utenti potranno sostituire lo schermo, la batteria, il vetro posteriore e la porta di ricarica per quanto riguarda gli smartphone, mentre per i PC è prevista la riparazione della tastiera, schermo LCD, batteria, touchpad, lettore di impronte digitali, piedini di gomma. Con l'acquisto del componente sostitutivo sarà possibile comprare anche un kit che contiene tutti gli strumenti per la riparazione.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le