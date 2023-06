I saldi estivi Geekmall continuano: nuove offerte con sconti fino a 800€!

Mancano pochi giorni all'arrivo dell'estate ma lo store Geekmall si è già portato avanti con l'evento Summer Sale: i saldi estivi tech vanno avanti da inizio mese o man mano che si avviano verso la conclusione aumentano le occasioni per risparmiare. Per la penultima fase dell'evento arrivano nuove offerte e coupon che ti permettono di mettere le mani su alcuni prodotti top con ribassi anche fino a 800€!

Nuove occasioni con i saldi estivi Geekmall: la promozione Summer Sale si avvia verso la conclusione

Questa fase dei super saldi di giugno targati Geekmall durerà fino al 23 giugno: si tratta di uno dei momenti finali mentre il clou si raggiungerà alla fine del mese. Ovviamente le offerte flash sale non mancano e sono ancora attivi vari coupon generici: dai un'occhiata alla pagina dell'evento per scoprire tutti i prodotti in promozione!

Inoltre eccoti i codici sconto generici attivi: questi permettono di risparmiare secondo varie condizioni.

Coupon 5ZD94NFR2 – 5% di sconto su qualsiasi Power Station portatile;

– 5% di sconto su qualsiasi Power Station portatile; Coupon 4BFLW1VD5 – 4% di sconto su bici e monopattini elettrici;

– 4% di sconto su bici e monopattini elettrici; Coupon S7NZKCP5 – 30€ di sconto su un acquisto superiore ai 500€;

– 30€ di sconto su un acquisto superiore ai 500€; Coupon HKG4UNM2 – 10€ di sconto su un acquisto superiore ai 150€;

– 10€ di sconto su un acquisto superiore ai 150€; Coupon 69VMVAYI – 5€ di sconto su un acquisto superiore ai 20€.

Ci sono poi alcuni prodotti che vengono proposti a prezzi particolarmente allettanti, come nel caso di Proscenic P12. L'aspirapolvere senza fili scende di prezzo, con un ribasso di 70€ (flash sale + coupon): si tratta di una soluzione dotata di una potenza di aspirazione di 33.000 PA, un contenitore per lo sporco da 1,2 litri ed fino a 60 minuti di autonomia.

Comodo, potente e leggero, l'aspirapolvere offre anche una spazzola antigroviglio ed una pratica luce LED per visualizzare chiaramente lo sporco durante la pulizia.

Un'altra grande occasione arriva con FOSSiBOT F2400: il generatore solare portatile è disponibile con uno sconto di ben 815€! Il dispositivo è una soluzione da 2048Wh/2400W con ricarica rapida e 16 porte in uscita. L'alleato perfetto per le vostre gite, le vacanze ed il campeggio!

Restando in tema troviamo anche un coupon dedicato a BLUETTI PowerOak EB70, una Power Station portatile da 716Wh e una potenza nominale di 1000W. La stazione è dotata di una batteria premium LiFePO4, è in grado di caricare fino a 10 dispositivi contemporaneamente ed offre anche il supporto alla ricarica sola MPPT fino a 200W.

La panoramica delle occasioni più ghiotte dei saldi estivi di Geekmall si conclude con Kukirin G2 Max. Il monopattino elettrico è disponibile con uno sconto di 240€ (in offerta lampo e con coupon), ovviamente con spedizione EU gratis. Parliamo di un modello fuoristrada, con pneumatici da 10 x 2,75″, un motore da 1000W ed una batteria da 48V20Ah (per un'autonomia fino a 80 km).

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

