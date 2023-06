Problemi per il nuovo firmware di ASUS ROG Ally: le prestazioni non sono quelle sperate

Nelle ultime settimane ASUS ha pubblicato un nuovo aggiornamento firmware per il BIOS di ROG Ally, il nuovo PC-console ibrido, con la promessa di migliorare le prestazioni con un voltaggio più basso. Purtroppo, quanto evidenziato dai giocatori è che il nuovo aggiornamento non aiuta affatto le performance, ma addirittura le peggiora.

Il firmware BIOS 319 non migliora le prestazioni come sperato: problemi per ASUS ROG Ally

Da qualche giorno è disponibile tramite il sito ufficiale MyASUS il nuovo aggiornamento firmware BIOS 319 per ASUS ROG Ally che promette di migliorare le prestazioni del gaming a 9W. Purtroppo, dopo test approfonditi, i giocatori hanno scoperto che non solo il nuovo BIOS non migliora le performance a basso voltaggio, ma addirittura arriva a peggiorare anche quelle a TDP superiori come 15W e 25W.

Interpellato dagli esperti di HotHardware, il portavoce di ASUS Whiston Gordon ha confermato che la compagnia è a conoscenza del problema e consiglia di aspettare prima di effettuare l'aggiornamento. Chi invece ha già proseguito con l'installazione del nuovo BIOS può effettuare il downgrade con il programma ASUS EZ Flash (nonostante il procedimento sia consigliato solo agli utenti esperti).

Bisognerà attendere ancora un po', quindi, prima di poter vedere un effettivo miglioramento delle prestazioni di ROG Ally con un TDP di 9W. Vi ricordiamo che il PC-console ibrido di ASUS è disponibile anche in Italia a partire dal 13 giugno.

