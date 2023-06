MIUI 14: tutti gli Xiaomi aggiornati ad Android 13

Il 2022 è stato l'anno del debutto di Android 13, e fra i produttori ad adottarli c'è ovviamente Xiaomi, oltre ai vari Samsung, OPPO, OnePlus, Realme e vivo, in questo caso con la MIUI 14. Dopo aver scoperto ufficialmente tutte le novità del major update realizzato dal team di sviluppatori Xiaomi, in questo note 11 articolo trovate la lista dei modelli di smartphone e tablet che l'ha ricevuto o lo sta ricevendo, aggiornata in tempo reale.

Ultimo aggiornamento: giugno 2023

Ecco quali smartphone Xiaomi, Redmi e POCO si stanno aggiornando a MIUI 14 e Android 13

Le novità della MIUI 14

Come ogni major update, Xiaomi ha sviluppato una MIUI 14 che innova diversi aspetti, da quello più tipicamente estetico a quello funzionale, introducendo nuove impostazioni per personalizzazione, interazione, privacy e sicurezza. Ma non starò a dilungarmi troppo perché trovate tutto nell'articolo dedicato.

Le novità di Android 13

Android 12 è stato uno dei più importanti major update rilasciati da Google negli ultimi anni, ergo non ci sono grandi stravolgimenti con Android 13. È un aggiornamento che corregge e migliora quanto già visto, con qualche aggiunta minore ma non necessariamente di poco conto. È stato arricchito il sistema Material You, adesso con la possibilità di scegliere fra più sfumature cromatiche, c'è il supporto nativo a Bluetooth LE Audio e la possibilità di impostare lingue diverse per app specifiche, e l'utente può scegliere se concedere o meno a un'app di inviare notifiche al primo avvio. In termini di privacy, fra le novità di Android 13 c'è una maggiore salvaguardia della Galleria: anziché dare a un'app il permesso di accedere a tutte le foto e video in memoria, con l'API Photo Picker si darà accesso solo ai file da noi selezionati.

Lista dei modelli aggiornati

Arriviamo al clou: quali smartphone Xiaomi, Redmi e POCO stanno ricevendo l'aggiornamento MIUI 14 basato su Android 13? Di seguito trovate una lista contenente i modelli che si sono aggiornati al major update o che lo stanno per fare sulla base della politica degli aggiornamenti portata avanti da Xiaomi. La lista continuerà a essere aggiornata nel tempo. Siccome alcuni modelli si aggiornano alla MIUI 14 ma senza Android 13 e rimanendo alla versione precedente, a fianco di ogni modello è specificato quale versione di Android è presente.

Modello MIUI 14 China/India Stable MIUI 14 Global/EEA Versione Android XIAOMI Xiaomi 13 Lite ❌ ✔️ 12 Xiaomi 12 ✔️ ✔️ 13 Xiaomi 12 Pro ✔️ ✔️ 13 Xiaomi 12 Pro Dimensity ✔️ ❌ 13 Xiaomi 12 Lite ❌ ✔️ 13 Xiaomi 12X ✔️ ✔️ 13 Xiaomi 12T ❌ ✔️ 13 Xiaomi 12T Pro ❌ ✔️ 13 Xiaomi 12S ✔️ ❌ 13 Xiaomi 12S Pro ✔️ ❌ 13 Xiaomi 12S Ultra ✔️ ❌ 13 Xiaomi Mi 11 ✔️ ✔️ 13 Xiaomi Mi 11 Pro ✔️ ❌ 13 Xiaomi Mi 11 Ultra ✔️ ✔️ 13 Xiaomi Mi 11 Lite 4G ❌ ✔️ 13 Xiaomi Mi 11 Lite 5G ✔️ ✔️ 13 Xiaomi 11 Lite 5G NE ✔️ ✔️ 13 Xiaomi Mi 11i ❌ ✔️ 13 Xiaomi Mi 11i Hypercharge ✔️ ❌ 13 Xiaomi Mi 11X ✔️ ❌ 13 Xiaomi Mi 11X Pro ✔️ ❌ 13 Xiaomi Mi 10 ✔️ ✔️ 13 Xiaomi Mi 10 Pro ✔️ ✔️ 13 Xiaomi Mi 10 Ultra ✔️ ❌ 13 Xiaomi Mi 10S ✔️ ❌ 13 Xiaomi CIVI 2 ✔️ ❌ 13 Xiaomi CIVI ✔️ ❌ 13 Xiaomi CIVI 1S ✔️ ❌ 13 Xiaomi 11T ❌ ✔️ 13 Xiaomi 11T Pro ❌ ✔️ 13 Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro ❌ ✔️ 12 Xiaomi Mi 10T Lite ❌ ✔️ 12 Xiaomi MIX 4 ✔️ ❌ 13 Xiaomi MIX Fold 2 ✔️ ❌ 13 Xiaomi Mi MIX Fold ✔️ ❌ 13 Xiaomi Pad 5 ✔️ ✔️ 13 Xiaomi Pad 5 Pro ✔️ ❌ 13 Xiaomi Pad 5 Pro 5G ✔️ ❌ 13 Xiaomi Pad 5 Pro 12.4″ ✔️ ❌ 13 REDMI Redmi K60E ✔️ ❌ 13 Redmi K50 ✔️ ❌ 13 Redmi K50 Pro ✔️ ❌ 13 Redmi K50 Ultra ✔️ ❌ 13 Redmi K50 Gaming ✔️ ❌ 13 Redmi K50i ✔️ ❌ 13 Redmi K40 ✔️ ❌ 13 Redmi K40 Pro ✔️ ❌ 13 Redmi K40 Pro+ ✔️ ❌ 13 Redmi K40 Gaming ✔️ ❌ 13 Redmi K40S ✔️ ❌ 13 Redmi K30 Pro/Pro Zoom ✔️ ❌ 12 Redmi K30 Ultra ✔️ ❌ 12 Redmi K30S ✔️ ❌ 12 Redmi Note 12 5G ✔️ ✔️ 13 Redmi Note 12 Pro/Pro+/Discovery ✔️ ✔️ 12 Redmi Note 12 Pro Speed ✔️ ❌ 13 Redmi Note 11 ✔️ ✔️ 13 Redmi Note 11 4G ✔️ ❌ 13 Redmi Note 11 5G ✔️ 13 Redmi Note 11 NFC ❌ ✔️ 13 Redmi Note 11 Pro ❌ ✔️ 13 Redmi Note 11 Pro+ 5G ✔️ ✔️ 13 Redmi Note 11S ❌ ✔️ 13 Redmi Note 11S 5G ❌ ✔️ 13 Redmi Note 11 SE ✔️ ❌ 13 Redmi Note 11T ❌ Redmi Note 11T Pro/Pro+ ✔️ ✔️ 13 Redmi Note 11E/11R ✔️ ❌ 13 Redmi Note 11E Pro ✔️ ❌ 13 Redmi Note 10 ❌ ✔️ 12 Redmi Note 10 5G ✔️ ✔️ 13 Redmi Note 10 Pro ❌ ✔️ 13 Redmi Note 10 Pro 5G ✔️ ❌ 13 Redmi Note 10 Pro Max ✔️ ❌ 13 Redmi Note 10 Lite ✔️ ❌ 12 Redmi Note 10S ❌ ✔️ 13 Redmi Note 10T 5G ✔️ ❌ 13 Redmi Note 9 4G ✔️ ❌ 12 Redmi Note 9 5G ✔️ ❌ 12 Redmi Note 9 Pro ✔️ ✔️ 12 Redmi Note 9 Pro 5G ✔️ ❌ 12 Redmi Note 9S ✔️ ✔️ 12 Redmi Note 9T ❌ ✔️ 12 Redmi Note 8 (2021) ❌ ✔️ 13 Redmi 10 Redmi 10 5G ❌ ✔️ 13 Redmi 10 2022 Redmi 9T/9T NFC ❌ ✔️ 12 Redmi Pad ✔️ ✔️ 13 POCO POCO F4 ✔️ ✔️ 13 POCO F4 GT ❌ ✔️ 13 POCO F3 ❌ ✔️ 13 POCO F3 GT ✔️ ❌ 13 POCO F2 Pro ✔️ ✔️ 12 POCO X5 ✔️ ✔️ 13 POCO X5 Pro ✔️ ✔️ 13 POCO X4 Pro POCO X4 GT ❌ ✔️ 13 POCO X3 Pro ✔️ ✔️ 13 POCO X3 GT ❌ ✔️ 13 POCO X3 NFC ✔️ ✔️ 12 POCO M5 ✔️ ✔️ 13 POCO M5s ❌ ✔️ 13 POCO M4 5G ✔️ ✔️ 13 POCO M4 Pro ✔️ ✔️ 13 POCO M4 Pro 5G ✔️ 13 POCO M3 ✔️ ✔️ 12

