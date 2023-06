ASUS ROG Ally disponibile da oggi in Italia: Steam Deck ha un nuovo rivale

Il giorno di ROG Ally è finalmente arrivato, ASUS ha finalmente condiviso tutti i dettagli dell'ibrido PC-console da gaming che si propone come rivale di Steam Deck. Le specifiche tecniche sembrano ottime e le prestazioni offerte dalla macchina sembrano essere davvero sbalorditive: la console portatile di Valve ha finalmente trovato un degno rivale?

Asus ROG Ally: la potenza di AMD Ryzen Z1 al servizio del nuovo PC da gaming ibrido

ASUS ROG Ally è il primo PC ibrido a poter sfruttare l'APU AMD Ryzen Z1, basata sull'architettura Zen 4 e RDNA 3. La versione standard utilizzerà una CPU da 6 core e 12 thread, mentre ce ne sarà una maggiorata con Ryzen Z1 Extreme che arriverà fino a 8 core e 16 thread. Specifiche da assoluto top di gamma che andranno a braccetto con Windows 11: a differenza della console di Valve che sfrutta Linux (SteamOS), Ally offrirà pieno supporto a tutti i launcher di terze parti, grazie alla flessibilità del sistema operativo di Microsoft.

Questa console è in grado, quindi, di utilizzare fino a 8.6 Teraflop per quanto riguarda le prestazioni della GPU: una potenza che si avvicina molto a quella di PlayStation 5 (10.28 Teraflop) e che surclassa totalmente quella di Steam Deck (1.6 Teraflop). Per quanto riguarda la RAM, invece, avremo a disposizione fino a 16 GB di memoria LPDDR5 in dual-channel, affiancata da 512 GB di spazio di archiviazione su PCIe Gen4. Se non bastassero le prestazioni, sarà possibile collegare ROG XG Mobile tramite connettore eGPU, aggiungendo così l'output fornito da una NVIDIA GeForce RTX 4090.

Il display di ROG Ally sarà un Gorilla Glass DXC+ Victus da 7″ Full HD (1.920 x 1.080 pixel), che offrirà un refresh rate variabile da 30 Hz a 120 Hz e luminosità massima di 500 nits. Anche in questo caso di parla di un miglioramento sostanziale rispetto alla concorrenza, che si ferma a uno schermo 720p a 60 Hz. Per quanto riguarda la batteria, abbiamo a disposizione un'unità da 40 Wh che potrà essere anche facilmente sostituita, mentre troveremo a disposizione anche sensore per le impronte digitali, Wi-Fi, Bluetooth, USB-C e speaker stereo Dolby Atmos, per un peso complessivo di 608 grammi (Steam Deck pesa 669 grammi).

Asus ROG Ally – Prezzo e uscita

ASUS ROG Ally è disponibile da oggi, 13 giugno 2023, sul sito ufficiale e dai rivenditori autorizzati con disponibilità immediata al prezzo 799€ per la versione RC71L dotata di Ryzen Z1 Extreme con 512 GB di spazio di archiviazione su memoria SSD.

Ricordiamo che Steam Deck parte da 419€ per la versione da 64 GB eMMC salendo a 549€ per quella da 256 GB SSD NVMe e 679€ per quella da 512 GB.

