Oclean X Pro (anche Elite e Digital): il tuo spazzolino premium, a partire da 62€ su Amazon

Arriva una nuova promozione targate Oclean e questa volta non ce n'è per nessuno: tutti i prodotti sono in sconto su Amazon (con spedizione Prime) con un occhio al risparmio ma anche alla qualità e alle performance. Si tratta infatti di Oclean X Pro Digital, X Pro Elite e X Pro, ossia l'intera gamma di spazzolini elettrici premium del brand a prezzi top: si parte da soli 62€ fino ad un massimo di 90€!

Oclean X Pro Digital a soli 90€ su Amazon ed altre occasioni: acquistare uno spazzolino elettrico premium è super conveniente

Crediti: Oclean

Il modello Oclean X Pro Digital è l'ultimo arrivato della serie di punta (protagonista anche della nostra recensione), uno spazzolino sonico adatto a chi cerca il massimo in termini di performance e funzionalità. Il dispositivo è dotato di un motore a levitazione magnetica 2.0 da 84.000 vibrazioni al minuto e presenta un pratico display LCD per visualizzare in modo chiaro (a colori) le aree della bocca su cui andare ad agire.

Crediti: Oclean

Il pannello è touch è permette di accedere ad una sfilza di funzioni e modalità di pulizia; trattandosi di un modello smart, lo spazzolino è in grado di collegarsi al telefono tramite l'app dedicata (per visualizzare i report sulla pulizia dei denti ed accedere alle impostazioni). Il dispositivo arriva con una pratica basetta di ricarica, utilizzabile anche come supporto da muro. Come di consueto, le setole sono una soluzione DuPont (per la massima qualità e un comfort totale durante la pulizia). In merito all'autonomia si parla di circa 30 giorni di utilizzo. Il nuovo Oclean X Pro Digital è in offerta su Amazon a soli 90.9€, grazie al coupon “XPDBTS09“: assicuratevi che il venditore sia MBPLUS in modo da poter utilizzare il codice ed ottenere questo super sconto.

Crediti: Oclean

Il secondo modello premium in sconto su Amazon è Oclean X Pro Elite, dispositivo potente e silenzioso. Il motore Maglev da 84.000 vibrazioni al minuto ha un livello di rumorosità sotto i 45 dB: in questo modo è possibile lavare i denti in modo efficace, ma senza stress e rumore. Anche in questo caso abbiamo un display smart touch per visualizzare i vari parametri ed accedere ai controlli, mentre in termini di autonomia si parla di circa 35 giorni. Le modalità di pulizia e spazzolamento sono davvero tante (più di 30) in modo da adattarsi alle esigenze di tutti, senza compromessi. Le setole DuPont hanno una struttura a diamante ed una disposizione a W, in modo da agire in profondità senza maltrattare le gengive. Lo spazzolino è in sconto a 67€ su Amazon: imperdibile a questo prezzo!

Crediti: Oclean

Infine anche Oclean x Pro è in sconto: si tratta del giusto spazzolino elettrico per chi punta al massimo risparmio, ma senza troppe rinunce. In questo caso abbiamo meno modalità di pulizia e 30 giorni di autonomia ma ritroviamo tutte le caratteristiche top della gamma. Abbiamo un display touch con cui interagire, funzionalità smart, il motore Maglev da 84.000 vibrazioni al minuto, le immancabili setole DuPont: insomma, per soli 62€ (cliccate su “Applica Coupon” nella pagina del prodotto) vi portate a casa uno spazzolino sonico premium completo a tutto tondo!

Contenuto realizzato in collaborazione con Oclean.

