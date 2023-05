Recensione Oclean X Pro Digital & X Pro Digital S: la pulizia dentale diventa smart

Anche il settore della pulizia dentale si sta evolvendo con l'entrata in scena di spazzolini elettrici smart in grado di assistere l'utente nella routine di pulizia quotidiana. Oclean, da sempre all'avanguardia per questo tipo di dispositivi, propone i nuovi modelli X Pro Digital e X Pro Digital S per una pulizia approfondita ed intelligente accompagnata da un sistema di gamification che assegna un punteggio ad ogni lavaggio dentale per far salire il livello delle proprie medaglie.

Recensione Oclean X Pro Digital & X Pro Digital S

Design e materiali

Oclean X Pro Digital offre il classico design degli spazzolini elettrici che abbiamo saputo apprezzare in questi anni, apportando però diverse novità. La principale, nonché quella che salta immediatamente all'occhio, è la presenza di un display LCD touch-screen accompagnato da un pulsante a sfioro che si occupa di accendere e spegnere lo spazzolino. La finitura opaca satinata è particolarmente piacevole al tatto, mentre l'impugnatura risulta estremamente comoda nelle operazioni di pulizia dentale. La testina è facilmente smontabile ed intercambiabile, in modo da sostituirla in caso di usura oppure passare ad una spazzola diversa.

Il corpo dello spazzolino è equipaggiato con un magnete che consente il posizionamento in verticale grazie alla basetta (anch'essa magnetica) dotata di adesivo 3M. Posizionando la basetta sul muro di fianco al lavandino del bagno, per esempio, sarà estremamente comodo prendere lo spazzolino, utilizzarlo e dopo riporlo. L'estetica moderna dello spazzolino sicuramente non sfigura, e lascerà sicuramente sorpresi i vostri ospiti. La basetta, inoltre, è composta da due parti separate: la prima si occupa di alloggiare magneticamente lo spazzolino, la seconda invece offre il supporto per la ricarica tramite USB-C.

Lo spazzolino è ovviamente impermeabile con certificazione IPX7, quindi può tranquillamente essere pulito dai residui di dentifricio direttamente sotto l'acqua corrente. La differenza tra il modello X Pro Digital e X Pro Digital S è rappresentata dalla presenza in confezione di una custodia da viaggio e da due testine aggiuntive. La custodia, oltre a consentire facilmente il trasporto dello spazzolino e di due testine, può essere utilizzato anche come base di ricarica.

Caratteristiche e pulizia dentale

Oclean X Pro Digital è principalmente uno spazzolino da denti smart, quindi per sfruttare a pieno tutte le possibilità offerte dal dispositivo è necessario scaricare l'app Oclean Care+ (disponibile su iOS e Android) e registrare un account Oclean. Una volta eseguito questo semplice passaggio e collegato lo spazzolino allo smartphone tramite Bluetooth, l'app ci guiderà in un processo di personalizzazione della pulizia dentale in base alle proprie abitudine ed esigenze. L'applicazione ci chiederà quali “cattive” abitudini siamo soliti seguire, come fumare, bere caffè, vino rosso, oppure tè (tutte situazioni che tendono irrimediabilmente a macchiare i denti). Successivamente bisognerà indicare la tipologia di denti (macchiati, corretti o malformati) e il loro attuale colore, per assecondare l'eventuale sbiancamento.

Una volta completata la procedura di configurazione, l'app ci assegnerà quello che secondo lei è la modalità di pulizia perfetta per noi, scegliendo tra ben 17 programmi diversi. Ovviamente, qualora non fossimo soddisfatti della scelta, è possibile modificare il programma oppure crearne uno personalizzato. Completata questa operazione saremo pronti per effettuare la pulizia dei denti con il programma dai noi scelto.

Sul display comparirà da prima l'icona del programma di lavaggio con il timer, sostituito una volta avviato lo spazzolino da un grafico che evidenzia la struttura dentale e le zone che non sono state ancora pulite. Con lo scorrere del timer lo spazzolino cambierà vibrazione per segnalare in quale dello 8 zone si è prestata poca attenzione e dove è richiesto un ulteriore passaggio. Al termine della pulizia, se non abbiamo scelto il ripasso aggiuntivo, lo spazzolino ci assegnerà un punteggio che andrà ad accrescere con il tempo il valore della nostra medaglia (bronzo, argento, platino, oro, diamante, master, senior master e grand master). Questa scelta di gamification è particolarmente indicata per i più giovani, che saranno maggiormente inclini ad effettuare una pulizia dentale corretta per ottenere punteggio più alti.

Il motore Maglev di cui è dotato questo spazzolino assicura una pulizia davvero profonda, grazie ad una grande stabilità ed una potenza di 84.000 movimenti al minuti. Le testine incluse in confezione, inoltre, offrono una pulizia delicata nel caso di quella con le spazzole blue, mentre una pulizia più aggressiva per la placca per quella con le spazzole grigie. Il giroscopio a 6-assi, inoltre, garantisce un preciso riconoscimento delle zone della bocca dove è passato lo spazzolino.

La procedura di personalizzazione può sembrare complessa, ma è estremamente semplice ed intuitiva: lo spazzolino, inoltre, funziona alla perfezione anche senza utilizzare necessariamente il collegamento all'app. Tramite il touch screen infatti è possibile sceglie fra tre diverse modalità: Exclusive Mode personalizzata in app, Sunsire Soothing per la pulizia mattutina e Sunset Clearout per quella serale.

Batteria e autonomia

Come accennato in precedenza, Oclean X Pro Digital si ricarica tramite basetta collegata con cavo USB-C. La batteria garantisce circa 30 giorni di autonomia, tra utilizzo e stand-by. Abbiamo testato il prodotto per una settimana, lavando i denti tutti i giorni due volte al giorno dopo aver caricato al 100% la batteria dello spazzolino: il risultato, al termine della settimana, è stata un'autonomia residua pari al 73%, in linea con la previsione dei 30 giorni.

La ricarica non è velocissima, ma in questo caso non è fondamentale: una carica completa di Oclean X Pro Digital arriva a richiedere fino a 3 ore. Basterà ricordarsi di mettere lo spazzolino in carica prima di andare a dormire, per trovarlo carico e pronto all'indomani con altri 30 giorni di autonomia davanti a sé.

Recensione Oclean X Pro Digital & X Pro Digital S – Prezzo e considerazioni

Oclean X Pro Digital è una soluzione smart completa per la propria igiene orale, offerta ad un prezzo più basso rispetto ai dispositivi dei brand più popolari nel nostro paese. Con un prezzo di listino di 109$ questo spazzolino elettrico sarebbe già super consigliato, ma grazie al coupon che trovate qui sotto potrete ottenere uno sconto del 10% che porta il prezzo a soli 99$, con tanti omaggi inclusi come la custodia da viaggio (diversa da quella presente nella versione “S”), le testine intercambiabili e la borsa: a questo prezzo non si può davvero rinunciare ad un igiene orale smart!

Oclean X Pro Digital S, invece, sarà disponibile su Amazon a partire dalla prossima settimana: non mancheremo di aggiornare questa recensione con relativo prezzo e disponibilità, restate quindi sintonizzati sulle nostre pagine.

