Google Pixel 8 Pro: nuove immagini “confermano” una novità

Ci sono ancora vari dettagli da chiarire, ma allo stato attuale sembra quasi che Google Pixel 8 e 8 Pro non abbiano più segreti. Sono spuntate tante indiscrezioni, accompagnate da immagini render e perfino un video (poi cancellato) che anticipava una nuova funzione. Ora, quest'ultima è stata “confermata” ancora una volta, fra immagini e foto dal vivo della nuova gamma Pixel.

Google Pixel 8 Pro paparazzato: avrà per la prima volta un termometro integrato

Il maggiore della nuova gamma Pixel avrà dalla sua una funzione inedita per il brand. Le immagini di Google Pixel 8 Pro confermano quanto visto in precedenza nei render, con un layout della fotocamera simile a quello dell'attuale generazione. A differenza di quest'ultima, il flash LED è accompagnato da un modulo aggiuntivo: è stato un video leak a chiarire la sua natura, cioè un termometro. Pixel 8 Pro dovrebbe essere in grado di misurare la temperatura grazie ad un sensore a infrarossi.

Questa novità emerge anche nelle immagini apparse (e poi rimosse) sullo store ufficiale, dove vediamo lo smartphone nella sua colorazione bianca porcellana. Anche qua vediamo il rinnovato modulo fotografico, che sappiamo sarebbe composto da tre sensori da 50+64+48 MP con ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopiale.

