iOS 16.5.1 disponibile da oggi: risolto un importante problema

Apple ha pubblicato nelle scorse ore il nuovo aggiornamento 16.5.1 per iOS che mira a correggere un problema che nelle ultime settimane ha impedito l'utilizzo degli adattatori Lightning su iPhone. Questo nuovo aggiornamento si occupa anche di incrementare la sicurezza andando a porre rimedio a due exploit sfruttati attivamente dagli hacker.

Gli adattatori lightning tornano a funzionare su iPhone grazie ad iOS 16.5.1

Trattandosi di un aggiornamento minore, iOS 16.5.1 non introduce nuove funzioni ma si occupa di sistemare alcuni fastidiosi bug che hanno flagellato l'esperienza d'uso degli adattatori Lightning su iPhone nelle ultime settimane. Con il rilascio di iOS 16.5, infatti, l'adattatore da Lightning a Fotocamera USB aveva smesso di funzionare su iPhone a causa di una incompatibilità software. L'aggiornamento mira anche a risolvere delle falle nella sicurezza: qui sotto trovate tutte le novità.

Risolto un problema che impediva l'utilizzo dell'adattatore Lightning a Fotocamera USB su iPhone

Risolta la falla nel Kernel CVE-2023-32434

Risolta la falla in WebKit CVE-2023-32439

Per scaricare l'aggiornamento iOS 16.5.1 non dovrete far altro che attendere la notifica che notificherà la disponibilità dell'update. Nel caso in cui non dovesse arrivate, potrete forzare l'aggiornamento recandovi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” ed avviare manualmente il download e l'installazione.

In contemporanea alla pubblicazione di questo aggiornamento, Apple ha rilasciato anche la Beta 2 di iOS 17, di cui potete leggere tutte le novità nel nostro approfondimento.

