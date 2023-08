Xiaomi 13T Pro farà gola a molti: abbiamo la data in Europa

Che si chiami Xiaomi 13T Pro oppure Redmi K60 Ultra, il prossimo top di gamma che la compagnia sta preparando al rilascio è molto atteso. Da quando è stata creata, la serie T di Xiaomi mira a offrire alla community smartphone non troppo costosi ma con specifiche tecniche di tutto rispetto. E trattandosi di un rebrand del prossimo flagship Redmi, 13T Pro avrà dalla sua una scheda tecnica che ingolosirà molto, e adesso sappiamo anche quella che dovrebbe essere la sua data di presentazione.

Trapela quella che dovrebbe essere data di presentazione di Xiaomi 13T Pro in Europa

Crediti: Redmi

Premessa: la notizia è stata fatta circolare dal poco conosciuto blog portoghese 4gnews, una fonte che non ho mai visto prima d'oggi pertanto prendetela con le pinze. Detto questo, sappiamo che Redmi K60 Ultra sarà inaugurato in Cina durante il mese di agosto, informazione a cui adesso si aggiunge quella secondo cui il lancio europeo di Xiaomi 13T Pro sarebbe previsto per l'1 settembre, quindi prima rispetto alla serie 12T che debuttò a ottobre.

Facendo un riepilogo di notizie ufficiali e rumor, Xiaomi 13T Pro/Redmi K60 Ultra dovrebbe avere uno schermo piatto OLED da 6,67″ 1.5K con refresh rate a 144 Hz e co-processore PixelWorks X7, chipset MediaTek Dimensity 9200+, memorie da 12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB/1 TB di ROM UFS 4.0, batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 120W, MIUI 14 e Android 13 e fotocamera Sony IMX890 da 50 MP. E conosciamo già quelli che sarebbero i prezzi di vendita, grazie a un errore di Amazon.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le