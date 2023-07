Xiaomi 13T Pro per errore su Amazon: svelati prezzo e specifiche

Ci risiamo un'altra volta: l'ennesimo smartphone è finito vittima delle fughe di notizia tramite Amazon, e questa volta è toccato a Xiaomi 13T Pro. Di tanto in tanto, capita che un rivenditore pubblichi per errore l'annuncio con un certo anticipo rispetto all'annuncio ufficiale. Per il momento, sembra ancora lontana la presentazione della prossima serie 13T, sulla quale non è ancora uscita nessuna notizia ufficiale sotto forma di teaser da parte della compagnia. Nonostante ciò, fra rumor e leak del genere possiamo già farci un'idea su scheda tecnica e prezzo.

L'apparizione su Amazon di Xiaomi 13T Pro ce ne svela il prezzo di vendita

Salvo sorprese, Xiaomi 13T Pro dovrebbe essere la versione occidentale di Redmi K60 Ultra, di cui abbiamo già le prime immagini, assenti invece dall'inserzione Amazon. Quello che invece è presente è il prezzo, cioè 799£ per la variante da 12/512 GB nella colorazione Meadow Green; è difficile fare un paragone coi prezzi italiani, perché in Regno Unito è disponibile solo la variante da 8/256 GB al prezzo di 699£, mentre in Italia c'è anche la 12/256 GB, che ricordiamo costa 899,90€.

Fra le specifiche indicate su Amazon c'è uno schermo CrystalRes AMOLED con refresh rate a 144 Hz, una fotocamera Leica, MIUI 14 e Android 13 e una batteria da 5.000 mAh con ricarica a 120W. Il ché corrisponde ai precedenti leak, secondo cui lo smartphone avrebbe uno schermo piatto da 6,67″ 1.5K, SoC MediaTek Dimensity 9200+ e una fotocamera principale Sony IMX890 da 50 MP.

